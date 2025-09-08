Es wird wieder bunt auf dem Albisgütli. Glänzende Luftballons schweben in der Luft, die Düfte von Chnobli- und Magenbrot erfüllen das Festareal, und die wummenden Bässe der Chilbibahnen mit den dazugehörenden verzerrten Stimmen der Betreiber sind zu hören.
Die Chilbi auf dem Albisgütli gehört zu den grössten und attraktivsten der Schweiz und begeistert jedes Jahr über 800’000 Festbesucher mit den neuesten Bahnen.
Die Marktfahrer überbieten sich lautstark im Anpreisen von kulinarischen Genüssen und unentbehrlichen Artikeln für den Alltag.
Auch die Glücksfee darf wieder wirken: Über 2500 Sofortpreise winken beim Kauf eines Loses der Tombola – viel Glück!
Begleitet wird das Fest vom Schiesswettbewerb, der für alle 13- bis 17jährigen Jugendlichen aus dem Kanton Zürich stattfindet. Sie kämpfen um den Titel «Schützenkönig*in» - als Hauptpreis winken Fr. 5‘000.- gespendet von der Zürcher Kantonalbank. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, auch spontane Teilnehmer am Fest sind immer willkommen.
Viel Glück & guet Schuss!
Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.