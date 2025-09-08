Der feine Duft der Marktstände zieht durch das Festareal, vorbei an den aufregenden Chibli- Bahnen und weiter zum Schiessstand, in welchem der Schiesswettbewerb für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren stattfindet. Der Hauptgewinn: Fr. 5’000.-!

Knabenschiessen 2025 vom 13. bis 15. September auf dem Albisgütli

Knabenschiessen 2025 vom 13. bis 15. September auf dem Albisgütli

Es wird wieder bunt auf dem Albisgütli. Glänzende Luftballons schweben in der Luft, die Düfte von Chnobli- und Magenbrot erfüllen das Festareal, und die wummenden Bässe der Chilbibahnen mit den dazugehörenden verzerrten Stimmen der Betreiber sind zu hören.

Die Chilbi auf dem Albisgütli gehört zu den grössten und attraktivsten der Schweiz und begeistert jedes Jahr über 800’000 Festbesucher mit den neuesten Bahnen.

Die Marktfahrer überbieten sich lautstark im Anpreisen von kulinarischen Genüssen und unentbehrlichen Artikeln für den Alltag.

Auch die Glücksfee darf wieder wirken: Über 2500 Sofortpreise winken beim Kauf eines Loses der Tombola – viel Glück!

Schiesswettbewerb für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren Begleitet wird das Fest vom Schiesswettbewerb, der für alle 13- bis 17jährigen Jugendlichen aus dem Kanton Zürich stattfindet. Sie kämpfen um den Titel «Schützenkönig*in» - als Hauptpreis winken Fr. 5'000.- gespendet von der Zürcher Kantonalbank. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, auch spontane Teilnehmer am Fest sind immer willkommen. Viel Glück & guet Schuss! Hier geht es zur Anmeldung

