Kaum enthüllt, schon auf Schweizer Schnee.

Vor 140 Jahren liess Carl Benz das erste Automobil patentieren. Mercedes-Benz feiert diese Sternstunde der Mobilität und die Innovationsgeschichte der Marke unter anderem mit einer Fahrt der neuen S-Klasse von Mannheim aus durch die Schweiz und weiter rund um die Welt.

Genau 140 Jahre nach der Erfindung des Automobils schickt Mercedes-Benz seine neue S-Klasse von Mannheim – der Wiege des Automobils – in Richtung Süden. Es geht durch die Schweiz nach Frankreich und weiter über insgesamt 140 Stationen auf sechs Kontinenten einmal rund um den Globus.

Erstes Ziel in der Schweiz

Bereits einen Tag nach der Weltpremiere der neuen S-Klasse führt die erste Etappe des Jubiläumskonvois in die Schweiz – direkt zu einer Person mit einer grossen Leidenschaft für die Geschichte und Innovationskraft des Automobils. Adrian Gattiker ist Autoliebhaber, besitzt eine Reihe von exklusiven Klassikern und Sportwagen und betreibt zusammen mit seinem Geschäftspartner Christian Gell die First Carlounge, eine Art Hotel für Edelkarossen.

Die Garage in Feusisberg oberhalb des Zürichsees ist von aussen unscheinbar. In ihrem Innern findet sich eine Auswahl an Klassikern von Ferrari, Maserati, Porsche und anderen Marken sowie zahlreiche Schmuckstücke mit Stern an oder auf der Haube. Adrian Gattikers Liebling ist ein legendärer Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer in einzigartigem Bayrisch-Blau.

Härtetest auf Schnee bestanden

Weiter geht’s zum nächsten Ziel des Jubiläumskonvois: «The I.C.E.» in St. Moritz. Der International Concours of Elegance ist ein exklusiver Automobil-Event, bei dem klassische und kultige Oldtimer auf dem zugefrorenen See ausgestellt und gefahren werden.

Ein paar Kilometer weiter in Samedan begeistert die neue S-Klasse Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz, die hier gerade im alljährlichen Winterfahrtraining lernen, sich auf winterlicher Fahrbahn sicher zu bewegen. Die Überraschung unter den Teilnehmenden ist gross, als sich zur bereits umfangreichen Modellpalette noch die neue S-Klasse gesellt.

Kaum 36 Stunden, nachdem die Limousine der Weltöffentlichkeit erstmals präsentiert wurde, kurvt sie bereits durch den Schweizer Schnee. Und sie beweist, dass sie nicht nur in Sachen Komfort Spitzenklasse ist, sondern auch auf winterlicher Unterlage bestes Fahrgefühl bietet.

