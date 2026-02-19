KA-EX® beschleunigt US-Wachstum mit 3,5 Millionen US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze:

KA-EX zählt zu den meistverkauften Nahrungsergänzungsmitteln der Schweiz.

Die patentierten Produkte werden von tausenden renommierten Profisportlern genutzt.

Der USA-Launch im Sommer war ein grosser Erfolg: Listungen in hunderten Gyms und bereits Amazon-Topseller («Post-Workout und Recovery»).

KA-EX treibt nun die US-Skalierung weiter voran und eröffnet die allerletzte Finanzierungsrunde.

Bereits investiert haben unter anderem Lara Gut-Behrami, ProSiebenSat.1 und der spanische Getränkeriese Hijos de Rivera – die finale Runde ist auch für Privatinvestoren offen.

Wichtig: Dies ist die letzte öffentliche Finanzierungsrunde von KA-EX. Hier geht es zur Seite.

Was hier entsteht, ist mehr als ein weiteres Beverage- oder Supplement-Produkt. KA-EX® steht für einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Stress, Regeneration und Leistungsfähigkeit – wissenschaftlich fundiert, international validiert und bereits im Markt etabliert.

KA-EX ist schweizweit in allen Apotheken sowie bei Coop, Migros, Coop Pronto, Spar und Denner erhältlich. Zusätzlich wird die Marke in zahlreichen Fitnessstudios – darunter PureGym – sowie über Selecta-Automaten vertrieben. Damit zählt KA-EX zu den meistverkauften Nahrungsergänzungsmitteln der Schweiz. Nach einem erfolgreichen Markteintritt in den USA letzten Sommer stärkt ein 3,5-Millionen-US-Dollar-Investment den nächsten Wachstumsschritt. Parallel öffnet KA-EX® seine letzte öffentliche Finanzierungsrunde für ein breites Publikum. Für viele Investoren ist genau das der Moment, in dem klar wird: Hier entsteht etwas Substanzielles.

3,5 Millionen US-Dollar für die Skalierung in den USA

Ein zentrales Signal für die Dynamik von KA-EX® ist das 3,5 Millionen US-Dollar schwere Follow-on-Investment eines US-Wachstumspartners. Dieses Kapital fliesst gezielt in den weiteren Ausbau des amerikanischen Marktes – insbesondere in Distribution, Markenaufbau und Medienpräsenz.

Die USA gelten als der anspruchsvollste Markt im globalen Beverage- und Supplement-Segment. Dass KA-EX® hier bereits skaliert und wächst, zeigt: Nachfrage, Produkt-Market-Fit und Wiederkaufraten stimmen.

Bereits über 1.000 Verkaufsstellen in den USA

KA-EX® ist heute in über 1.000 Verkaufsstellen in den Vereinigten Staaten erhältlich – darunter in Metropolen wie New York und Los Angeles. Unter unseren Verkaufskanälen befinden sich zahlreiche Fitnesszentren – darunter auch das von Celebrities frequentierte Premium-Gym Equinox. Zudem laufen bereits Listungsgespräche mit nationalen Retailern wie CVS, Whole Foods, GNC und weiteren. KA-EX ist auf bestem Weg, den Schweizer Mainstream-Erfolg auch in den USA zu replizieren.

Technologie-Vorsprung durch patentiertes System

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der entscheidende Unterschied liegt unter der Oberfläche: KA-EX® basiert auf einem patentierten Applikations- und Wirksystem, das auf jahrelanger Forschung, klinischer Validierung und Schweizer Engineering beruht. Das patentierte Verschlusssystem VICAP ermöglicht den Einsatz sensibler Inhaltsstoffe wie Kreatin und Phosphatidylserin, die in wässriger Lösung rasch zerfallen würden. Dadurch entsteht eine in Zusammensetzung und Wirkweise einzigartige Produktlösung.

Vertrauen von internationalen Spitzensportlern

Wenn Leistung zählt, entscheiden sich Profis für Lösungen mit Substanz. KA-EX® wird von Tausenden internationalen Top-Athletinnen und Athleten genutzt und unterstützt – darunter Lara Gut-Behrami, der vierfache Olympiasieger Dario Cologna sowie Tudor Pro Cycling und Olympiasieger Fabian Cancellara. Sie stehen sinnbildlich für Disziplin, Regeneration und nachhaltige Performance.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Globale Bühne: Gulfood und internationale Relevanz

Auf der Gulfood in Dubai, der weltweit grössten Food-&-Beverage-Plattform, wurde KA-EX® als Teil der Zukunft funktioneller Getränke präsentiert – auf derselben Bühne wie globale Marktführer wie Coca-Cola und Pepsi. Ein klares Signal: Funktionelle Performance-Produkte sind im Mainstream angekommen.

Letzte Finanzierungsrunde über CONDA

Dank CONDA besteht die Möglichkeit, sich bereits vor einem potenziellen IPO an einem stark skalierenden Unternehmen zu beteiligen. Als Miteigentümer von KA-EX profitieren Investoren je nach Beteiligungshöhe zusätzlich von exklusiven Vorteilen wie Store Credits sowie Einladungen zu besonderen Events.

Das Zielvolumen beträgt bis zu CHF 5 Millionen – bereits CHF 2,5 Millionen wurden vor dem offiziellen Start zugesagt. Damit zählt KA-EX schon vor der Öffnung zu den erfolgreichsten Kampagnen, die auf der Plattform je lanciert wurden.

Eine Schweizer Marke, die international und insbesondere in den USA zum Massenerfolg wird, ist eine seltene Geschichte. Jetzt besteht die Gelegenheit, Teil dieser Entwicklung zu werden. Dies soll übrigens auch die letzte Finanzierungsrunde sein, und das weitere Wachstum wird künftig organisch erfolgen.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.