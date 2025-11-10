Star-Violinist und Gewinner des Swiss Charity Awards, Sacha Jorba-Wu, tritt gemeinsam mit dem Praga Camerata Symphonic Orchestra beim Swiss Charity Concert auf und spielt für Kinder im Südsudan Melodien voller Freude und Hoffnung.

1/2

Der erst 12-jährige Musiker gab im Alter von sechs Jahren sein Solodebüt. Seitdem ist er mit sieben Orchestern aufgetreten und hatte Solokonzerte mit den Symphonieorchestern von unter anderem Quebec, Sherbrooke, Neufundland, Sinfonia und Calgary Civic. Im Jahr 2024 debütierte er in Paris und Salzburg während der Rising Stars Gala. Seither hat er zahlreiche internationale Wettbewerbe gewonnen. Am 3. Dezember 2025 wird der junge Künstler in der Tonhalle Zürich mit einem 50-köpfigen Orchester zugunsten von Save the Children Schweiz auftreten, wobei zeitlose Werke wie Peer-Gynt-Suite von Grieg und Paganinis Violinkonzert Nr. 1 das Publikum begeistern werden.

Dabei sein und Gutes tun

Das Swiss Charity Concert unterstützt jedes Jahr Save the Children Schweiz. Es vereint hochkarätige Künstler:innen und ein engagiertes Publikum, um Kindern in Not zu helfen. Der gesamte Erlös geht diesmal an die Nothilfe im Südsudan, wo nach jahrelangen Konflikten eine der schlimmsten Ernährungskrisen der Welt herrscht: Jedes vierte Kind ist akut mangelernährt. Save the Children leistet dort lebensrettende Hilfe mit therapeutischer Nahrung, medizinischer Versorgung und langfristiger Unterstützung.

Das Swiss Charity Concert wird von der Unternehmensberatung Kearney unterstützt. Jeder Ticketfranken kommt direkt dem guten Zweck zugute.

Jetzt Tickets sichern und Teil der Hilfe werden Swiss Charity Concert 2025

Tonhalle Zürich

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 19:30 Uhr Swiss Charity Concert 2025

Tonhalle Zürich

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 19:30 Uhr Tickets

Alle Erlöse gehen zugunsten der Nothilfe von Save the Children im Südsudan.

Save the Children ist die weltweit führende Kinderrechtsorganisation und sorgt dafür, dass Kinder in der Schweiz und weltweit überleben, lernen und geschützt sind.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.