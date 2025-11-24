Dein kostenloser Streamer mit über 60'000h Entertainment

Live-TV – über 50 Live-TV-Sender jederzeit kostenlos abrufbar
Mediatheken – über 40 Mediatheken
Kostenlos streamen – einfach App downloaden & loslegen
Exklusive Inhalte – nur auf Joyn verfügbar
Flexibel & überall – ob Smartphone, Tablet, SmartTV oder Web
Lade jetzt die Joyn App herunter oder besuche joyn.ch und tauche in eine Welt voller Entertainment ein!
Von Polit-Talk bis Model-Walk
Content-Vielfalt grenzenlos und kostenlos geniessen. Joyn bietet über 60'000 Stunden Unterhaltung auf Abruf. Von gesellschaftsrelevanten Polit-Talks bis zu ProSieben Highlights von Joko & Klaas oder Germany’s Next Topmodel.
Live-TV-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz, Joyn beinhaltet über 50 relevante Live-TV-Sender for free. Sporthighlights wie Champions League, Europa League, Formel 1, Tennis können über die Free-TV Sender kostenlos live gestreamt werden.
Darf es etwas mehr sein?
Für alle die noch mehr Unterhaltung wünschen, bietet Joyn für 7.90 CHF/Monat über 100 Live-TV-Sender, weniger Werbeunterbrechungen und exklusive Previews von deinen Showhighlights.
Joyn kann auf deinem Smartphone, SmartTV, Tablet oder Web-Browser genutzt werden
Joyn kann auf deinem Smartphone, SmartTV, Tablet oder Web-Browser genutzt werden
Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.