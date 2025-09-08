Bewegung, Spass und neue Freundschaften – während die Eltern entlastet werden! In den Herbstferien finden 108 MS Sports Camps in acht Sportarten statt. Sichere dir jetzt einen der letzten Plätze und profitiere von CHF 10.– Rabatt!

Die Kinder in besten Händen wissen

Was gibt es Schöneres, als wenn Kinder ihre Ferien aktiv, fröhlich und sinnvoll verbringen? Genau dafür sorgen die beliebten MS Sports Herbstcamps. Hier erleben Kinder nicht nur spannende Tage voller Bewegung, sondern auch Abenteuer, neue Freundschaften und jede Menge Spass. Für die Eltern wird somit Raum für Arbeit, Erholung oder Zeit für sich selbst geschaffen – mit dem guten Gefühl, den Nachwuchs in besten Händen zu wissen.

Vielseitiges Angebot

In den Herbstferien organisiert MS Sports 108 Camps in der ganzen Schweiz. Die Camps richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2010–2019). Das Angebot ist so vielfältig wie die Interessen der Kinder: Fussball, Reiten, Tanzen, Racket, Biken, Polysport, Outdoor sowie Gaming & Sport. Ob Sportskanone oder neugieriger Anfänger – jedes Kind wird kann über sich hinauswachsen. Von 9:30 bis 16 Uhr erleben die Kinder zwei Sporteinheiten à rund 90 Minuten, angeleitet von einem motivierten, ausgebildeten Trainerteam. Diese begleiten die Kids nicht nur sportlich, sondern stärken auch ihr Selbstvertrauen, Teamgeist und Fairplay. Ein leckeres, sportgerechtes Mittagessen und ein Zvieri sorgen für Energie. Ergänzt wird das Programm durch spannende Turniere, kreative Spiele, Lagerolympiaden, Überraschungsgeschenke und sogar Autogrammstunden mit Sportlern – Highlights, von denen die Kinder noch lange erzählen.

1/9 Swisscom Football Camps

Bschüssig als Unterstützer der ersten Stunde

MS Sports und Bschüssig verbindet eine einzigartige Partnerschaft – bereits seit 17 Jahren. Bis heute sorgt der Pastaspezialist mit seinen beliebten Teigwaren für volle Teller und glückliche Kinder. «Mit unserem Engagement möchten wir dazu beitragen, dass möglichst viele Kinder Freude am Sport erleben können und einen Zugang zu gesunder, ausgewogener Ernährung bekommen», erzählt Sarah Anderhub, Leitung Digital Marketing der Pasta Premium AG. Sie selbst nahm als Kind an Sportcamps teil und erinnert sich noch gut an das starke Gemeinschaftsgefühl und die vielen Freundschaften, die dabei entstanden sind. «Ich wünsche allen Kindern ganz viel Freude, spannende Erfahrungen und unvergessliche Erlebnisse in den Camps», ergänzt sie.

Exklusiver Rabatt auf dein Herbstcamp Sichere dir einen der letzten Plätze in den Herbstcamps – MS Sports schenkt dir exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Herbstcamp 2025 deiner Wahl (Gutscheincode ringier25 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.10.2025). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.