Jetzt kostenlos einen Platz an der Swiss Ice Hockey School Trophy sichern!

Jetzt kostenlos einen Platz an der Swiss Ice Hockey School Trophy sichern!

Swiss Ice Hockey School Trophy

Die Swiss Ice Hockey School Trophy bietet eine aufregende Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler in der Schweiz, sich in die Welt des Eishockeys zu begeben. Als Nachfolgeprojekt der beliebten PostFinance Trophy öffnet das Turnier die Türen zur Sportart für Kinder der 1. bis 6. Klasse (Jahr-gänge 2012 - 2018) und ermöglicht ihnen einen kostenfreien Zugang, um das Eishockey in einem sicheren und spannenden Umfeld kennenzulernen.

Einzigartiges Turnierformat für junge Eishockeybegeisterte

Das Turnier findet im 4-gegen-4-Format ohne Torhüter statt. Alle Teilnehmenden tragen eine vollständige Eishockeyausrüstung und lernen auf spielerische Weise die Grundlagen des Eishockeys. Sie sammeln erste Erfahrungen auf dem Eis und entwickeln dabei Teamgeist und Freude am Eishockey. Es können sich nicht nur ganze Klassen anmelden, sondern es sind auch Einzelanmeldungen möglich, aus denen coole Teams zusammengestellt werden, um die Faszination des Sports hautnah zu erleben.

Turnierablauf: Von den Qualifikationsturnieren bis zum nationalen Finale

In der Saison 2024/2025 werden in der gesamten Schweiz insgesamt 20 Qualifikationsturniere in allen Sprachregionen stattfinden. Die besten Teams aus diesen Wettbewerben qualifizieren sich für eines der vier Halbfinalturniere. Den Abschluss bildet das nationale Finale, bei dem die besten Schulmannschaften der Swiss Ice Hockey School Trophy gekürt werden.

Turnierorte und Termine im Überblick

Die Qualifikationsturniere finden an verschiedenen Standorten statt.

SC Rapperswil-Jona Lakers - 09.11.2024

HC Moutier - 13.11.2024

EHC Fortuna Bäretswil Grizzlys - 20.11.2024

HC Tramelan - 23.11.2024

HC Forward-Morges - 24.11.2024

HC Monthey-PDS - 27.11.2024

HC Prättigau Herrschaft - 04.12.2024

SC Langenthal - 11.12.2024

HC Ambri-Piotta - 18.12.2024

EHC Grindelwald - 11.01.2025

HC Rivers - 12.01.2025

HC Nordwest United (EHC Laufen) - 18.01.2025

HC Lugano - 05.02.2025

HC Université Neuchâtel - 12.02.2025

EHC Kloten - 14.02.2025

EHC Zuchwil Regio - 19.02.2025

HC Les Griffons - 26.02.2025

Die detaillierten Standorte und Daten finden Sie hier.

Anmeldung und weitere Informationen Melden Sie ein Team oder ein einzelnes Kind kostenlos an, um die Faszination des Eishockeys zu erleben! Kategorie A: 1. & 2. Klasse (Jahrgänge 2016 - 2018)

Kategorie B: 3. & 4. Klasse (Jahrgänge 2014 - 2016)

Kategorie C: 5. & 6. Klasse (Jahrgänge 2012 - 2014) Alle Infos & Formulare zur Anmeldung sind über die offizielle Website zu finden. Die Frist zur Anmeldung endet jeweils eine Woche vor dem jeweiligen Turniertermin. Melden Sie ein Team oder ein einzelnes Kind kostenlos an, um die Faszination des Eishockeys zu erleben! Kategorie A: 1. & 2. Klasse (Jahrgänge 2016 - 2018)

Kategorie B: 3. & 4. Klasse (Jahrgänge 2014 - 2016)

Kategorie C: 5. & 6. Klasse (Jahrgänge 2012 - 2014) Alle Infos & Formulare zur Anmeldung sind über die offizielle Website zu finden. Die Frist zur Anmeldung endet jeweils eine Woche vor dem jeweiligen Turniertermin. Jetzt anmelden!

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.