Ein «Automobil» war zu Beginn der 1880er-Jahre noch «Science-Fiction». Ein Gefährt, welches sich ohne Muskelkraft von Pferd oder Mensch eigenständig fortbewegt? Schwer vorstellbar. Zugleich tüftelten viele Erfinder an der pferdelosen Kutsche. Doch ihre Maschinen waren allesamt unzuverlässig, laut, unbequem und damit alles andere als alltagstauglich.

Die erste Influencerin der Weltgeschichte

Zwei Menschen wollten diesen Zustand nicht akzeptieren: Während Carl Benz unablässig daran arbeitete, seinen Motorwagen zu perfektionieren, unterstützte ihn seine Frau Bertha nicht nur finanziell tatkräftig. Und so wurde im Januar 1886 der Carl Benzsche «Motorwagen» schliesslich zum Patent angemeldet. Allerdings liess der Erfolg auf sich warten. Bis Bertha Benz, quasi als erste Influencerin der Weltgeschichte, 1888 zu einer ungeheuren Reise aufbrach: Ohne ihren Mann darüber zu informieren, begab sie sich in Begleitung ihrer Söhne auf eine 106 Kilometer lange Fahrt von Mannheim nach Pforzheim. Unterwegs behob sie nicht nur eigenhändig eine Panne, sie begründete mit dem Kauf von Ligorin als Treibstoff in der Stadt-Apotheke in Wiesloch zugleich die erste Tankstelle der Welt. Der Rest ist Geschichte.

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Innovation: Fortschritt als System

Und die Geschichte macht klar: Innovation ist bei Mercedes-Benz keine auferlegte Pflicht, sondern Ursprung und Kern des Unternehmens. Carl und Bertha Benz interessierten weder Trends noch öffentliche Meinung. Sie verfolgten ihre eigene Vision der Mobilität. Eine Geisteshaltung, die sich konsequent durch die Unternehmensgeschichte zieht. Von den Anfängen des Automobils über die Erfolge der legendären Silberpfeile bis hin zu hoch digitalisierten und effizienten E-Autos der neuesten Generation. Mercedes-Benz setzt nicht nur im Automobilbereich immer wieder Massstäbe durch methodisch getriebene Innovation, sondern entwickelt sich auch als Unternehmen stetig weiter: Im Electric Software Hub in Sindelfingen arbeiten heute rund 1000 Software-Entwicklerinnen und Entwickler an den E-Antrieben von morgen. Im globalen Entwicklungsverbund sind weitere rund 2000 IT-Stellen angesiedelt.

Sicherheit: Verantwortung, die Leben rettet

Schon in den ersten Jahren des Automobils entstand der Wunsch nach mehr Sicherheit. Ein Grundwert, den das ab 1926 «Mercedes-Benz» genannte Unternehmen tief in seiner DNA verankert hat. Innovationen, die das Autofahren sicherer machen, sind ein steter Begleiter der Unternehmensgeschichte. Innovationen, die oftmals nicht nur für die Marke mit Stern, sondern für eine gesamte Industrie neue Standards in der Fahrzeugsicherheit setzten: Knautschzone (1959), Antiblockiersystem (1978), Airbag (1981) und ESP (1995) sind heute nicht nur selbstverständlich, sondern sogar Pflicht in allen Autos.

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Die S-Klasse: Vier Innovationsfelder, ein Fahrzeug

Die S-Klasse geniesst einen Sonderstatus. Nicht nur bei Mercedes-Benz, sondern in der gesamten Automobilwelt. Kaum ein anderes Modell steht so konsistent für herausragende Qualität, aussergewöhnlichen Komfort und stetige Innovation. Die S-Klasse ist eine Pionierin für Technologien, die Jahre oder gar Jahrzehnte später den Durchbruch in der gesamten Automobilwelt schaffen. Auch die neueste Generation, die auf den Tag genau 140 Jahre nach der Patentierung des Motorwagens präsentiert wird, macht hier keine Ausnahme. Zehn externe Kameras und 17 Sensoren ermöglichen erstklassige Fahrunterstützung. Der virtuelle Assistent verfügt über ein Kurzzeitgedächtnis und führt komplexe, mehrstufige Gespräche wie ein menschliches Gegenüber. Und die neueste Generation von DIGITAL LIGHT vergrössert das hochauflösende Beleuchtungsfeld um rund 40%, was die Sicherheit bei Nacht weiter erhöht.

Der Concept AMG GT XX und der Blick nach vorn

Der Concept AMG GT XX markiert den aktuellen Höhepunkt der Entwicklungsarbeiten in allen Bereichen bei Mercedes-Benz. Höchste Sicherheitsstandards, zukunftsweisende Performance, radikales Design sowie neue Massstäbe bei Effizienz und Ladeerlebnis zeigen, wie konsequent die Marke auch im elektrischen Zeitalter Grenzen verschiebt. 25 Rekorde in acht Tagen setzen das klare Statement: Was gestern noch wie «Science-Fiction» wirkte, ist heute schon Realität.

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