Here we go: Das einzigartige Schupfart Festival findet vom 26. - 28.09.2025 zum 41. Mal im Kanton Aargau statt. Mit dabei: Hecht, Megawatt, Stubete Gäng uvm.

Freitagabend mit Wunschband «HECHT»

Am Freitag, 26. September 2025, ist es wieder so weit: Das legendäre Schupfart Festival öffnet seine Tore – und wartet mit einem ganz besonderen Line-up.

Eröffnet wird der Abend von Anna Rossinelli, die mit ihrer charismatischen Stimme und gefühlvollen Songs das Publikum von Beginn an in ihren Bann ziehen wird. Danach übernimmt Joya Marleen die Bühne und bringt frischen Wind und jede Menge Energie ins Festzelt. Den krönenden Abschluss macht HECHT – seit Jahren auf der Wunschliste des OKs, stehen sie endlich auf der Schupfart-Bühne. Mit ihrer unvergleichlichen Live-Power und tanzbaren Songs wird die Festhalle endgültig zum Beben gebracht. Ein Abend, den man nicht verpassen darf!

Power pur am Samstagabend

Am Samstag, 27. September 2025 überrascht das Schupfart Festival mit einem musikalischen Steigerungslauf der Extraklasse. Den Auftakt macht die Newcomerband Fründe, die mit viel Herzblut und Stimmung den Abend eröffnet. Danach übernehmen die Lovebugs – in der Nordwestschweiz seit jeher gefeiert und bringen ihre grossen Hits zurück auf die Bühne. Mit Megawatt wird es danach laut, kraftvoll und rockig: Ihr kerniger Mundartrock verspricht Gänsehaut und geballte Energie. Zum grossen Finale zünden live/wire ein AC/DC-Tribute-Feuerwerk der Sonderklasse. Spätestens dann fliegen die letzten Schweisstropfen – ein Samstag, wie er im Festivalbuch steht!

CHer-Première und Partystimmung am Sonntag

Party total heisst es am Sonntag, 28. September 2025 – dem grossen Finale des 41. Schupfart Festivals. Bereits um 11.15 Uhr sorgen die Thierseer aus Österreich für den perfekten Auftakt mit zünftiger Stimmung und guter Laune. Danach geht es Schlag auf Schlag: Lucas Cordalis bringt mit seinen Hits und jeder Menge Charme das Publikum in Bewegung, Anna-Maria Zimmermann sorgt für Power pur – und mit dem international gefeierten Vincent Gross erlebt Schupfart eine ganz besondere Premiere. Zum allerersten Mal steht er mit Band auf einer Schweizer Bühne und hat sich dafür keinen geringeren Ort ausgesucht als das Schupfart Festival. Wer denkt, mehr geht nicht, wird am Schluss eines Besseren belehrt: Die Stubete Gäng sorgt mit ihrer legendären Bühnenshow für einen explosiven Festivalabschluss, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Schupfart Festival 2025 - sei dabei!

Hecht, Megawatt, Stubete Gäng, Anna Rossinelli, Joya Marleen, Lovebugs, Live/Wire, Vincent Gross mit Band, Fründe, Anna-Maria Zimmermann, Lucas Cordalis und Thierseer – das sind mindestens 12 gute Gründe dieses Jahr beim Schupfart Festival dabei zu sein. Rock, Pop, Schlager, ein abwechslungsreiches Essens- und Getränkeangebot, Merchandise- und weitere Verkaufsstände sorgen für beste Stimmung und ein einzigartig geniales Erlebnis. Sichere dir jetzt ein Festival-Ticket im Vorverkauf und sei dabei auf dem Flugplatz Schupfart wenn es zum 41. Mal heisst: Einzigartig genial, Schupfart Festival.

Das ganze Programm und Festivaltickets zum Vorverkaufspreis gibt's noch unter www.schupfartfestival.ch und beim Ticketcorner.

