Warum Herzschwäche oft unentdeckt bleibt und wie man das Risiko früh erkennen kann.

Habe ich eine Herzschwäche? Wie erkennt man eine Herzschwäche?

Habe ich eine Herzschwäche? Wie erkennt man eine Herzschwäche?

Herzschwäche gehört zu den häufigsten Erkrankungen im Alter und zugleich zu den meist übersehenen. Das Gefährliche daran: Sie entwickelt sich oft jahrelang unbemerkt. Keine Schmerzen. Keine klaren Warnsignale. Bis plötzlich nichts mehr geht.

In der Schweiz leben über 200’000 Menschen mit Herzschwäche, viele ohne es zu wissen. Besonders gefährdet sind Menschen mit klassischen Risikofaktoren: Diabetes, Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Rauchen oder Übergewicht.

Die gefährliche Dunkelziffer:

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache, besonders für die Altersgruppe der 60 bis 80-Jährigen:

100’000 Neudiagnosen pro Jahr: Das ist die Summe der jährlichen Neuerkrankungen an Diabetes, Herz- oder Nierenkrankheit der Schweiz. Das entspricht weitaus mehr als 100 Personen täglich.

Das Gefährliche: Nur knapp die Hälfte davon wird erkannt.

„Allerspätestens ab 60 sollte man sich einmal jährlich einem Check-up unterziehen, selbst wenn man keine Beschwerden hat, bei Risikofaktoren schon deutlich früher”, erklärt Dr. med. Roman Walser, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Präventionsspezialist.

„So lassen sich Herzversagen und viele andere Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen.“

Wie zeigt sich eine Herzschwäche?

Erste Anzeichen sind oft unspektakulär und werden schnell als Alterserscheinung abgetan:

schnelle Erschöpfung

Atemnot bei Belastung

geschwollene Beine oder Füsse

unerklärliche Gewichtszunahme

anhaltende Müdigkeit

„Viele halten das für normale Alterserscheinungen“, sagt Dr. med. Roman Walser,

„Aber oft ist es das Herz, das leise um Hilfe ruft.“

❤️ Neu: Der CARE Check-up 60+ – für alle, die sich auf Herz und Nieren prüfen lassen wollen

CARE, das führende Schweizer Kompetenzzentrum für Präventivmedizin, hat sein Angebot gezielt erweitert und einen Ganzkörper Check-up entwickelt, der speziell auf die gesundheitlichen Risiken von Menschen ab 60 Jahren zugeschnitten ist.

Der Ganzkörper Check-up 60+ testet u.a. auf:

Herzschwäche, mithilfe des Herzbiomarkers NT-proBNP

ungesundes Übergewicht

Störungen des Fett- und Zuckerstoffwechsels

erhöhter Blutdruck

Funktionsstörungen von Leber und Nieren

Sämtliche Untersuchungsergebnisse werden ärztlich geprüft und ausgewertet und anschliessend übersichtlich in der CARE App dargestellt. Konkrete, ärztlich fundierte Empfehlungen zeigen auf, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

Kostenübernahme: Bis zu 90% der Kosten werden je nach Zusatzversicherung übernommen.

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