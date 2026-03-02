Ein Shampoo behauptet, das Haar bei jeder Anwendung allmählich dunkler zu machen – ist der Ausweg aus dem „Graubereich“ tatsächlich so unkompliziert?

Die ersten grauen Strähnen an den Schläfen. Ein paar silberne Haare, die im Spiegel plötzlich auffallen. Für viele Männer kommt dieser Moment überraschend. "Bin ich wirklich schon so alt?" Die Kollegen machen Witze, und plötzlich sieht man älter aus, als man ist. Graue Haare sind also mehr als nur ein kosmetisches Thema.

Die Lösung: Wissenschaft trifft Alltagstauglichkeit

Genau hier setzt das Alpecin Grey Attack Shampoo an. Es sorgt dafür, dass das Haar mit jedem Haarewaschen allmählich dunkler wird – für weniger graue Haare und mehr Selbstbewusstsein.

Die Entwicklung erfolgte im Forschungslabor von Dr. Erik Schulze zur Wiesche, Leiter der Forschung und Entwicklung bei Dr. Kurt Wolff. Er erklärt, wie die neue Technologie des Grey Attack Coffein & Color Shampoos funktioniert.

Dr. Schulze zur Wiesche: „Das Prinzip von Alpecin Grey Attack ist angelehnt an den natürlichen Prozessen der Haarpigmentierung. Der Inhaltsstoff 5,6-Dihydroxyindol (DHI) fungiert als Vorstufe des natürlichen Pigments der Haare (Eumelanin). Bei der Anwendung des Produkts dringt diese Vorstufe in den Haarschaft ein und bildet durch die Reaktion mit dem Sauerstoff aus der Luft große Farbstoff-Ketten, entsprechend dem schwarzen Eumelanin. Anders ausgedrückt: Der Inhaltsstoff reagiert mit dem Luftsauerstoff und erzeugt so das Farbpigment. Im Zeitablauf und bei regelmäßigem Verwenden reichert sich immer mehr Farbstoff an, wodurch eine dauerhafte Haarfarbe entsteht.“

Wann solltest du Grey Attack nutzen?

Grey Attack eignet sich ideal für dich, wenn du:

erste graue Haare entdeckst und diese diskret kaschieren möchtest

ungleichmässiges Ergrauen erlebst und ein natürlicheres Erscheinungsbild wünschst

keine Lust auf Färben hast – kein Friseurbesuch, keine auffälligen Farbunterschiede

hellbraunes bis schwarzes Haar hast

ein natürliches Farbergebnis bevorzugst

Die Anwendung: Einfach in deinen Alltag integrieren

Die Anwendung von Grey Attack ist denkbar unkompliziert:

Täglich anwenden: Das Shampoo in deine nassen Haare einmassieren. 2 - 5 Minuten einwirken lassen: Je länger die Einwirkzeit, desto stärker der Farbeffekt. Gründlich ausspülen: Keine Rückstände, kein Aufwand. Farbintensität steuern: Durch Einwirkzeit und Anwendungshäufigkeit kannst du das Ergebnis individuell anpassen.

Zunächst verwendest du es täglich, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Danach wechselst du es mit dem Alpecin C1 Black Edition ab – so bleibt die Farbe erhalten.

Wo kannst du Grey Attack kaufen?

In Apotheken und Drogerien, Coop sowie online bei ausgewählten Partnern unter alpecin.ch

Fazit: Kontrolle zurückgewinnen Graue Haare müssen kein Schicksal sein. Mit Alpecin Grey Attack hast du eine wissenschaftliche alltagstaugliche Lösung, um deine natürliche Haarfarbe zurückzugewinnen – ohne Färben, ohne Aufwand, ohne auffällige Veränderungen. Mehr Informationen unter: www.alpecin.ch

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.