Die 82. OLMA wird vom 9. bis 19. Oktober 2025 zum Erlebnisort für Genuss, Kultur und Innovation. Unter dem Motto «Gnüsse a de OLMA» erleben die Besuchenden der beliebtesten Schweizer Publikumsmesse elf Tage voller Sinneseindrücke und Begegnungen.

Die OLMA 2025 – ein Fest der Vielfalt für alle Sinne. Foto: © Michael Huwiler, foto-huwi.ch

Ob der Duft einer frischen Bratwurst, das Staunen über prächtige Tierpräsentationen oder das Wiedersehen mit alten Bekannten – das Motto «Gnüsse a de OLMA» bringt auf den Punkt, wofür die beliebteste Publikumsmesse der Schweiz steht. Sie vereint Landwirtschaft und Ernährung mit Kultur, Unterhaltung und Innovation – und macht jeden Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis.

«WOW WOW WALLIS.»

Unter dem Motto «WOW WOW WALLIS.» präsentiert sich das Wallis traditionsbewusst und gleichzeitig überraschend modern. Auf über 1000 Quadratmetern zeigt das Wallis seine Vielfalt – von Raclette und Wein über innovative Projekte aus Landwirtschaft und Tourismus bis hin zu Einblicken in die Industrie. «Die OLMA 2025 ist für uns weit mehr als eine Messe – sie ist eine Bühne, um das Wallis in all seinen Facetten authentisch und erlebnisreich zu präsentieren. Unser Ziel ist es, die Besucherinnen und Besucher mit echten ‚WOW’-Momenten zu begeistern.», freut sich Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion.

Regionales zum Probieren

Der beliebte Genussmarkt – präsentiert von LAVEBA – lädt in der St.Galler Kantonalbank Halle ein, regionale Spezialitäten aus allen Landesteilen kennenzulernen, zu probieren und direkt mit den Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch zu kommen. Die Sonderschau «Erlebnis Nahrig», widmet sich der «echten Schweizer Körnerkraft». In einem als Dorf gestalteten Rundgang erleben die Besuchenden, wie Getreide und Hülsenfrüchte vom Feld auf den Teller gelangen. Live-Kochstationen, eine Hofküche und interaktive Stationen für Kinder bringen Genuss und Wissen spielerisch zusammen.

olmaPLAZA – Treffpunkt für Genuss und Begegnung

Das olmaPLAZA bleibt auch 2025 der beliebte zentrale Treffpunkt. Mit Restaurant, Club und Marktplatz verbindet es Kulinarik und Unterhaltung zu einer lebendigen Begegnungszone. Für Firmen- wie auch Privatanlässe stehen exklusive Lounges bereit. Neu gibt es ein olmaPLAZA-Kombi-Ticket für nur 73 Franken, das zwei OLMA-Tageskarten, ein Apéroplättli sowie zwei Getränke umfasst und ausschliesslich im Online-Ticketshop erhältlich ist.

Erleben Sie die 82. OLMA hautnah und lassen sie sich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern

