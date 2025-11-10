DE
Gewinne Tickets fürs Moving Mountain auf dem Titlis

Abheben, tanzen, durchatmen. Am 22. November 2025 verwandelt sich die Trübsee-Terrasse auf dem Titlis in eine Bühne über den Wolken.
Mit dem Moving Mountain bringen ALL I NEED, Moving City, Titlis und Nordstern das elektronische Highlight des Winters in die Schweizer Alpen – und du kannst mit etwas Glück dabei sein.

Zu gewinnen gibt es 10×2 Tickets für den 22. November – inklusive Aufstieg, Aussicht und absoluter Ausnahme-Stimmung.

Auf dem Programm stehen Andrea Oliva, Kölsch, Sebastian Konrad, Ardour und MAKS – ein Line-up, das elektronische Beats mit atemberaubendem Panorama verbindet. Zwischen Sonnenuntergang, Nebelmeer und Bergluft wird getanzt, als gäbe es keine Schwerkraft.

So bist du dabei
  1. Folge @riser.ch auf Instagram
  2. Schick uns (@riser.ch) eine DM, warum genau du das Ticket verdient hast
  3. Fertig – du bist im Lostopf!

Die Gewinner:innen werden am Freitag, 21. November 2025 informiert. 

Mach mit und sichere dir die Chance auf ein Wochenende über den Wolken – mit Bass, Bergblick und bester Gesellschaft.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.

