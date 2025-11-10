Gewinne Tickets fürs Moving Mountain auf dem Titlis

Mit dem Moving Mountain bringen ALL I NEED, Moving City, Titlis und Nordstern das elektronische Highlight des Winters in die Schweizer Alpen – und du kannst mit etwas Glück dabei sein.
Zu gewinnen gibt es 10×2 Tickets für den 22. November – inklusive Aufstieg, Aussicht und absoluter Ausnahme-Stimmung.
Auf dem Programm stehen Andrea Oliva, Kölsch, Sebastian Konrad, Ardour und MAKS – ein Line-up, das elektronische Beats mit atemberaubendem Panorama verbindet. Zwischen Sonnenuntergang, Nebelmeer und Bergluft wird getanzt, als gäbe es keine Schwerkraft.
- Folge @riser.ch auf Instagram
- Schick uns (@riser.ch) eine DM, warum genau du das Ticket verdient hast
- Fertig – du bist im Lostopf!
Die Gewinner:innen werden am Freitag, 21. November 2025 informiert.
Mach mit und sichere dir die Chance auf ein Wochenende über den Wolken – mit Bass, Bergblick und bester Gesellschaft.
- Folge @riser.ch auf Instagram
- Schick uns (@riser.ch) eine DM, warum genau du das Ticket verdient hast
- Fertig – du bist im Lostopf!
Die Gewinner:innen werden am Freitag, 21. November 2025 informiert.
Mach mit und sichere dir die Chance auf ein Wochenende über den Wolken – mit Bass, Bergblick und bester Gesellschaft.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.