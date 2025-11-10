Gewinne Tickets fürs Moving Mountain auf dem Titlis

Abheben, tanzen, durchatmen. Am 22. November 2025 verwandelt sich die Trübsee-Terrasse auf dem Titlis in eine Bühne über den Wolken.

Mit dem Moving Mountain bringen ALL I NEED, Moving City, Titlis und Nordstern das elektronische Highlight des Winters in die Schweizer Alpen – und du kannst mit etwas Glück dabei sein.

Zu gewinnen gibt es 10×2 Tickets für den 22. November – inklusive Aufstieg, Aussicht und absoluter Ausnahme-Stimmung.

Auf dem Programm stehen Andrea Oliva, Kölsch, Sebastian Konrad, Ardour und MAKS – ein Line-up, das elektronische Beats mit atemberaubendem Panorama verbindet. Zwischen Sonnenuntergang, Nebelmeer und Bergluft wird getanzt, als gäbe es keine Schwerkraft.

So bist du dabei Folge @riser.ch auf Instagram Schick uns (@riser.ch) eine DM, warum genau du das Ticket verdient hast Fertig – du bist im Lostopf! Die Gewinner:innen werden am Freitag, 21. November 2025 informiert. Mach mit und sichere dir die Chance auf ein Wochenende über den Wolken – mit Bass, Bergblick und bester Gesellschaft.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.