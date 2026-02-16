Roman Josi zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Eishockeyspielern. In über 1000 NHL-Partien sammelte er mehr als 750 Scorerpunkte. Seine Karriere begann beim SC Bern, der künftig noch stärker in den Nachwuchs investieren will, um neue Top-Talente hervorzubringen.

Mit 1000 Einsätzen in der NHL schrieb Roman Josi Mitte Januar ein Kapitel Schweizer Hockeygeschichte, das beim SC Bern seinen Anfang nahm.

Josi durchlief sämtliche Juniorenstufen beim SC Bern und debütierte 2006 bereits mit 16 Jahren in der höchsten Schweizer Liga. In seiner letzten Saison im Dress der Mutzen (2009/10) feierte er den Meistertitel. Der Verteidiger hatte massgeblichen Anteil am Triumph: In 15 Playoff-Partien erzielte er sechs Tore und sieben Assists.

Dieser Erfolg markierte den Startschuss für eine aussergewöhnliche Karriere. Seit 2011 spielt Josi für die Nashville Predators in der NHL. Er ist dabei nicht der einzige SCB-Nachwuchsspieler, der den Sprung in die beste Liga der Welt gelang: 2017 schaffte auch Nico Hischier den Durchbruch in Nordamerika.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Jugendliche ein Leben lang für Eishockey begeistern»

Die Nachwuchsarbeit hat beim SC Bern eine lange Tradition. Bereits in den 1950er-Jahren gründete der Club eine eigene Nachwuchsorganisation. Heute betreut die SCB Future AG rund 250 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 21 Jahren.

Eines der wichtigen Angebote ist das «Home of Talents». Es bietet talentierten Spielern, die nicht aus der Region stammen, ein Zuhause und schafft optimale Voraussetzungen für ihren Weg in den leistungsorientierten Nachwuchseishockeysport.

«Unser Ziel ist es, Jugendliche ein Leben lang für Eishockey zu begeistern, Teamwerte zu vermitteln und Grundlagen zu schaffen, die weit über den Sport hinauswirken – im Berufsleben und als Mehrwert für die Gesellschaft», sagt Nik Hess, Geschäftsführer der SCB Future AG.

Vorbilder wie Roman Josi spielen dabei eine wichtige Rolle. «Es geht vor allem um seine Persönlichkeit und seine Werte – nicht nur um seine Fähigkeiten am Puck», betont Hess.

Künftig will der SC Bern die individuelle Förderung der Spieler weiter ausbauen und zusätzliche Perspektiven schaffen. «Wir streben bereits heute in allen Bereichen das höchste Niveau an. Gleichzeitig wollen wir uns weiterentwickeln, indem wir Bestehendes hinterfragen und neue Wege gehen, um das volle Potenzial auszuschöpfen», so Hess.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Infos zum Gewinnspiel Du willst ein Schweizer National Dress von Roman Josi gewinnen? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel. Kleiner Tipp: Lies den Artikel gut durch, denn die Lösung zur Quizfrage versteckt sich im Text. Viel Glück! Du willst ein Schweizer National Dress von Roman Josi gewinnen? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel. Kleiner Tipp: Lies den Artikel gut durch, denn die Lösung zur Quizfrage versteckt sich im Text. Viel Glück! Zum Wettbewerb

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.