Einfach feiern. Frei tanzen. Und dabei richtig abräumen. Zur Street Parade 2025 bringen ALL I NEED und APFELKISTE eine Aktion mitten ins Herz von Zürich, die mehr ist als ein cooles Gimmick, sie ist ein Erlebnis mit garantiertem Gewinn.

1/4

Handy, Sonnencreme, Trinkflasche, Ersatzshirt – oder einfach alles, was du an der Street Parade nicht die ganze Zeit mit dir herumschleppen willst. Wer schon mal mitten in der Menge war, weiss: Weniger Gepäck bedeutet mehr Freiheit. Genau hier setzt WIN YOUR LOCKER an.

Denn bei WIN YOUR LOCKER bekommst du nicht einfach nur ein Schliessfach, du bekommst einen garantierten Gewinn obendrauf.

Jedes einzelne Schliessfach enthält einen Preis. Der Gewinn befindet sich direkt im Schliessfach und wartet nur darauf, von dir geöffnet zu werden. Zu gewinnen gibt es exklusive Preise wie zum Beispiel:

🎉 Ein Weekend Trip nach Ibiza

🎉 Tickets für das Sunrise x riser Lovemobile

🎉 Festival Ready Gadgets, Drinks und viele weitere Überraschungen

So läuft es ab:

Am Street Parade Tag steht dein persönliches Schliessfach für dich bereit, zentral gelegen auf dem Weg vom HB zur Parade. Du erhältst einen individuellen Code, öffnest dein Fach und was dich erwartet, entscheidet das Glück.

Leer bleibt niemand.

Verstaue dein Gepäck, hol dir deinen Gewinn und feiere unbeschwert weiter durch den Tag.

Unlock. Win. Feiere.

Jetzt mitmachen:

👉 Teilnahmeformular ausfüllen: www.win-your-locker.ch

Ein Code. Ein Fach. Und vielleicht dein grösster Street Parade Moment.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.