Ein Trend jagt den nächsten. Unsere Konsumgesellschaft lebt vom Neuen. Hauptsache viel, schnell und günstig. Nachhaltigkeit bleibt oft Nebensache. Das Resultat: kurzlebige Produkte. Marken wie die Schweizer D2C-Brand Noser Fashion gehen bewusst einen anderen Weg.

Neue Wege im Handel: Was Marken wie Noser Fashion anders machen

Unsere heutige Konsumgesellschaft steht für Tempo, Masse und niedrige Preise. Sichtbarkeit schlägt Substanz, Trend schlägt Langlebigkeit. Zwar steigt das Interesse an Qualität und nachhaltiger Produktion, doch im Alltag dominieren Preis und Bequemlichkeit weiterhin viele Kaufentscheidungen.

Mit genau diesen Herausforderungen beschäftigt sich der D2C-Summit, der am 20. März 2026 im KKL Luzern stattfindet. Über 300 Marken diskutieren dort über neue Wege im Handel, nachhaltige Geschäftsmodelle und internationale Skalierung.

Eine Marke mit diesem Ansatz ist Noser Fashion. Das Schweizer Label entwickelt funktionale Mode, die Performance, Alltagstauglichkeit und zeitloses Design verbindet.

Noser Fashion arbeitet nach dem sogenannten Direct-to-Consumer-Modell (D2C). Dabei verkaufen Marken ihre Produkte direkt an Kundinnen und Kunden – meist über den eigenen Online-Shop und ohne klassische Zwischenhändler. Das ermöglicht direkten Austausch mit der Kundschaft und die Weiterentwicklung der Produkte.

Am D2C-Summit treffen sich Marken, die neue Wege im Handel suchen. Auch Noser Fashion ist vertreten und bringt als Schweizer D2C-Brand seine Erfahrungen mit nachhaltigem Wachstum ein.

Neben Panels, Keynotes und Networking bietet der Summit verschiedene Masterclasses. Stephan Noser, Gründer von Noser Fashion, zeigt, wie seine Brand innerhalb von nur 18 Monaten von rund CHF 200'000 auf über CHF 2 Mio. Jahresumsatz wachsen konnte.

Ein wichtiger Bestandteil seines Ansatzes ist Transparenz gegenüber der Kundschaft. Noser Fashion zeigt offen, wo und wie produziert wird: Das Design entsteht in der Schweiz, die Stoffe stammen aus Italien und Österreich, gefertigt wird in einer spezialisierten Näherei in der Slowakei.

Mit elf weiteren Masterclasses gibt der Summit zusätzliche Einblicke in Strategien erfolgreicher D2C-Marken.

Gemeinsames Wachstum statt Einzelkampf

Der D2C Summit bringt erstmals zahlreiche D2C-Brands in einem Raum zusammen. Über 300 Marken tauschen Erfahrungen aus, knüpfen Partnerschaften und diskutieren neue Strategien zur Skalierung im Direct-to-Consumer-Handel.

