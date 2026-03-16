In den Swisscom Football Camps von MS Sports erleben Kinder und Jugendliche eine unvergessliche Fussballwoche voller Bewegung, Spass und Teamgeist. Mit etwas Glück sogar kostenlos: SOCAR verlost 50 Plätze für ein Swisscom Football Camp.

Fussballerisches Frühlingsferien-Highlight für Kids

Kinder bewegen, Fähigkeiten fördern und unvergessliche Ferienmomente schaffen – dafür steht MS Sports. In den Schulferien finden zahlreiche Camps an verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz statt – die perfekte Gelegenheit für fussballbegeisterte Kids, eine Woche voller Sport, Teamgeist und Spass zu erleben. Die Camps richten sich alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren (Jg. 2011-2020), egal ob Anfänger oder ambitionierte Nachwuchskicker. In zwei täglichen Trainingseinheiten lernen die Kids spielerisch neue Techniken, verbessern ihre Fähigkeiten und erleben Fussball mit viel Begeisterung. Ein erfahrenes Trainerteam sorgt dabei für abwechslungsreiche Trainings und ein motivierendes Umfeld. Neben Fussball stehen auch spannende Mittagsprogramme, neue Freundschaften und jede Menge Spass im Mittelpunkt.

SOCAR mit grossem Engagement: 50 Camp-Plätze zu gewinnen

«Sport vermittelt Werte wie Teamgeist, Einsatz und Fairness – Werte, die auch uns als Unternehmen wichtig sind. Mit diesem Engagement möchten wir einen konkreten Beitrag leisten, der direkt bei den Kindern ankommt», so SOCAR Energy Switzerland. Ein besonderes Highlight ist das aktuelle Gewinnspiel: SOCAR verlost 50 Plätze für ein Swisscom Football Camp sowie 100 «Energy Storm»-Gesellschaftsspiele. Mitmachen lohnt sich – vielleicht wartet eine unvergessliche Fussballwoche auf dich. Die Teilnahme ist kostenlos und bis 30.03.2026 möglich. Jetzt teilnehmen: www.socarenergy.ch/verlosung

Für jedes Kind das passende Camp

Neben den Swisscom Football Camps organisiert MS Sports auch Sportcamps in acht weiteren Sportarten. Die vier- resp. fünftägigen Camps dauern jeweils von 9.30 bis 16.00 Uhr, wobei auch Camps mit Zusatzbetreuung oder Übernachtung angeboten werden. Die Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung, Spiel und Spass. Infos und Anmeldung findet man unter www.mssports.ch.

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Amledung

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