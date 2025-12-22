Wer zu einer maritimen Tour auf Europas Wasserstrassen aufbricht, entdeckt nicht nur die Welt neu, sondern auch ein wenig sich selbst. Jede Flussreise führt vom Kleinen ins Grosse, ist eine Liebeserklärung ans Meer und an das, was seinen Zauber ausmacht. Mit Excellence Cruises hat man 2026 die Qual der Wahl. Ob Nordsee, Atlantik oder Mittelmeer: Gleich auf mehreren Themenreisen kann man quirlige Städte und malerische Dörfer entdecken, in die Kultur von Land und Leuten eintauchen und magische Momente erleben, die weit über das Gewöhnliche hinausgehen. Flusskreuzfahrten sind die perfekte Balance aus Abenteuer, Entspannung und kulinarischem Hochgenuss. Verbinden sich die Flüsse der Eidgenossenschaft mit dem Meer, spielt eine Schweizerin mit französischem Charme und einer Prise Savoirvivre die Hauptrolle. Gemeint ist die «Excellence Rhône», die den Süden Frankreichs ansteuert. Der Flussliner bietet Raum zum Verweilen, behagliche Luxuskabinen, Küchenkunst voller unterschiedlichster Aromen plus ein Rundum-sorglos-Programm, das sich sehen lassen kann. Der Duft der Provence, edle Tropfen aus dem bezaubernden Weingebiet Châteauneuf-du-Pape, die salzige Brise der Lagunen und die Wildheit der Camargue machen diese Reise von Lyon zu den Stränden am «Grand Bleu» einzigartig (9 Tage ab CHF 2395.–).

Am Hafen in Lyon wartet bereits der Welcome-Apéro. Dann legt die «Excellence Rhône» Richtung Viviers ab. Im Train de l’Ardèche erwarten einen am nächsten Morgen grossartige Ausblicke auf die Schluchten der Doux. Wer hats erfunden? Die Mallet-Dampflokomotive ist das Werk des Schweizers Anatole Mallet. Die mittelalterliche Gemeinde Grignan gehört zu den «Les Plus Beaux Villages de France». Highlight: die Sommertrüffel Degustation auf einer Farm. Weiter geht die Fahrt nach Arles, ein Bild von einer Stadt! Das sanfte Licht verzauberte schon Vincent van Gogh. Hier schuf der Holländer in nur sechzehn Monaten beachtliche 300 Gemälde. Nach einer Tour durch die Camargue wird auf dem Hof von Olivier Fernay diniert. Was sind die Zutaten eines leidenschaftlichen Abends? Regionale Speisen, Musik und Tanz. Die Soirée beginnt mit einem Aufmarsch der weltberühmten Camargue-Pferde. Dass man dem Meer immer näherkommt, ist an der salzigen Luft und der veränderten Landschaft spür- und sichtbar.

Martigues wartet. Es liegt auf einem schmalen Landstreifen zwischen dem Golfe de Fos und dem Étang de Berre. Diese Stadt mit ihren Kanälen, bunten Fassaden und Booten wird auch als «Venedig der Provence» bezeichnet. Umgeben von Stränden kann man hier nach Herzenslust baden. Das Naturschutzgebiet ist nicht nur berühmt für Pferde, sondern auch für Stiere und Flamingos. Bei einer Wanderung lernt man den Ornithologischen Park von Pont de Gau mitsamt seinen gefiederten Freunden kennen. Ein Halt in Saintes Maries-de-la-Mer, der Hochburg der Gipsy-Kultur, darf nicht fehlen. Den Namen verdankt der Ort der Legende der schwarzen Maria.

In Aix-en Provence trifft Eleganz auf barocke Pracht. Und in Manosque streift man durch die Gärten und Manufakturen der Naturpflegefirma L'Occitane. Die Lavendelfelder erstrecken sich bis zum Horizont. Eindrücklich: der Rundgang durch Avignon mit Besuch des Papstpalasts. Bereits vom Schiff aus sieht man die fünf Kilometer lange Festungsmauer des Aquädukts Pont du Gard. Und last, but not least: Im Herzen der Weinreben von Châteauneuf-du-Pape befindet sich die Chocolaterie Castelain.

«Es ist Ihr Tag!» So lautet das Credo von Excellence. Man entspannt an Bord des schwimmenden Schweizer Grandhotels. Fachleute aus Kultur und Sport begleiten die Gäste auf dem Schiff. Sie erzählen Geschichten, liefern Hintergründe, begeistern und inspirieren. Wer Lust auf Entdeckungen hat, tut dies auf eigene Faust. Oder in Begleitung versierter Reiseleiterinnen und Reiseleiter. «Wir bieten viele Optionen – aber eine Flussreise folgt keinem vorgegebenen Schema. Unsere Gäste verbringen ihre Tage bei uns so, wie sie es sich wünschen», sagt CEO Stephan Frei. «Heute eine entspannte Zeit an Bord, morgen eine Entdeckungstour an Land. Wir wollen unseren Gästen neue Perspektiven bieten, besondere Orte zeigen und sie Menschen begegnen lassen, die etwas zu erzählen haben. Auf unseren Routen lernt man Europa neu sehen, folgt den Ufern unseres Kontinents auf dem Fluss bis ans Meer.»

AUF DER SEINE VON PARIS IN DIE NORMANDIE Von der Weltstadt Paris zu den endlosen Stränden der Côte Fleurie: Die Crew der «Excellence Royal» begrüsst die Gäste nach der Reise im Komfort-Reisebus zum Welcome-Apéro. Am nächsten Morgen gehts zur Bootsfahrt auf die Seine. Malerisch: das Dorf Lyons-la-Forêt. Imposant: das Felsentor in Étretat. Grandios: die Kathedrale von Rouen. Unvergessen: der Garten von Claude Monet in Giverny mit dem Seerosenteich.

NACH BERLIN UND STETTIN WARTEN USEDOM UND RÜGEN Berliner Luft schnuppern und eine original Currywurst geniessen? Die Reise mit der «Excellence Coral» führt durch eine der schönsten Regionen Deutschlands. Zu den Höhepunkten gehört der Auen-Nationalpark, die Fahrt durch den Oder-Havel-Kanal, ein Konzert mit Burkhard von Puttkamer im Museum Peenemünde und die Erkundung der Ostseeinseln Usedom und Rügen. Auf dieser maritimen Küstencruise hat man Salzwasser unterm Kiel!

NORDSEE, ROTTERDAM UND DAS IJSSELMEER Die «Excellence Countess» legt in coolen Hafenstädten wie Rotterdam und Amsterdam an und sorgt für eine steife Meeresbrise. Auf der Fahrt durch Wattenmeer und Deiche gibts feine Austern und frische Krabben. Auf der Route (ab/bis Nijmegen) geniesst man den Weitblick über die Polder von Friesland und Zeeland und erlebt hautnah mit, wie die niederländische Nation seit Jahrhunderten das Wasser liebt, zähmt, ihm Land abringt.

VOM ÄRMELKANAL ZUM MONT-SAINT-MICHEL Zwischen Louvre und Le Havre: Die Flussreise mit der «Excellence Royal» ist ein maritimes Abenteuer. Sie führt bis zur mystischen Felseninsel Mont-Saint-Michel im Wattenmeer. Dazu gibts grosse Kunst in Rouen und Paris, das Grün der Normandie und jede Menge genussvolle Begegnungen mit dem echten, authentischen Frankreich. Jetzt schon vormerken: der Opernklassiker «Tosca» in Paris am Ostermontag! (Abreise 1. 4. 2026).

