Am Samstag, 27. September wird das Zürcher Volkshaus zum Treffpunkt für alle, die sich für Finanzen interessieren. Die Money Rally 2025 bietet Podien, Workshops, inspirierende Gespräche und macht Lust auf mehr finanzielle Selbstbestimmung.

Veranstaltet von SmartPurse und der Frauenzentrale Zürich, bietet die bereits vierte Money Rally einen Tag voller Impulse, Austausch und Female Empowerment. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen von «Financial Wellness»: dem Zusammenspiel von finanzieller Gesundheit und körperlichem Wohlbefinden.

Raus aus dem Finanzchaos, rein in die finanzielle Power!

Was passiert, wenn Geld auf Gesundheit trifft? Beim Eröffnungspanel sprechen Nadine Esposito (Wellthspan Advisory), Cindy König (Nutrition Zurich) und Sylwina Spiess (Blick) darüber, wie finanzielle und körperliche Selbstfürsorge Hand in Hand gehen. Moderiert wird die Diskussion von niemand Geringerem als Olga Miler, CO-Founder und CEO von SmartPurse.

Ergänzt wird das Programm durch eine Keynote von MissFinance-Gründerin Angela Mygind, pointierte Inputs von Gülsha Adilji und ein vielfältiges Workshop-Angebot für jede Lebenslage

In 10 interaktiven Workshops kannst du lernen, wie du dein Budget gesundheitsfördernd gestaltest, dein Money Mindset stärkst oder mit Community-Geld neue Wege gehen kannst. Egal ob Altersvorsorge, Bitcoin oder Selbstständigkeit, an der Money Rally findest du praktische Tipps und neue Perspektiven. Die Plätze in den Workshops sind begrenzt – «first come, first serve».

Auch der Austausch kommt nicht zu kurz: Beim gemeinsamen Mittagessen und dem Apéro zum Abschluss lernst du inspirierende Frauen kennen, tauschst Erfahrungen aus und wirst Teil einer Community, die Finanzen neu denkt.

Auch im Jahr 2025 verdienen Frauen in der Schweiz im Schnitt noch immer weniger als Männer, leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit und sind häufiger von Altersarmut betroffen. Finanzielle Unabhängigkeit ist daher kein Nice-to-have – sondern eine Frage der Gerechtigkeit, der Selbstbestimmung und der Freiheit.

Wer seine Finanzen versteht, trifft selbstbewusstere Entscheidungen, ob beim Jobwechsel, der Familienplanung oder dem Investieren. Die Money Rally 2025 setzt genau hier an: Wissen vermitteln, Tabus brechen und gemeinsam neue Wege gehen.

Die Tickets kosten zwischen CHF 99.– und CHF 189.–, je nach Status. Mitglieder von SmartPurse und der Frauenzentrale Zürich profitieren von einem Spezialpreis.

Werde Teil der Money Rally 2025 und investiere in deine Zukunft.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.