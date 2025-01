Foto: Getty Images

Das neue Finanzjahr wird ganz im Zeichen der US-Wirtschaftspolitik unter Präsident Donald Trump stehen, sind Marc Brütsch, Chefökonom von Swiss Life, und Dr. Peter Kaste, Chief Investment Officer von Swiss Life Wealth Managers, überzeugt.

Steuersenkungen und die Deregulierung werden zügig umgesetzt und dürften mittelfristig eine positive Wirkung auf das Wirtschaftswachstum der USA entfalten, so Marc Brütsch. Unklar bleibt, wann und in welchem Umfang weitere Massnahmen wie Strafzölle auf Importe, insbesondere aus China, realisiert werden und welche Auswirkungen diese auf die internationalen Märkte haben könnten.

Aktienmärkte steigen, aber aufgepasst bei Small Caps

Die US-Aktienmärkte, obwohl bereits hoch bewertet, geben Anlass zu Optimismus. Für 2025 erwartet Dr. Peter Kaste positive Impulse durch die Trump-Regierung: «US-Aktien werden über alle Industrien hinweg profitieren.» Während europäische Aktien durch ihre günstigere Bewertung und niedrigere Gewinnerwartungen auffallen, könnten die angekündigten Strafzölle hemmend wirken, insbesondere auf kleinkapitalisierte Unternehmen.

Obligationen trotz Zinssenkungen mit wenig attraktiven Renditechancen

Für 2025 werden weitere Zinssenkungen erwartet, insbesondere in den USA und im EU-Raum. Das Fed dürfte als eine der ersten Zentralbanken gezwungen sein, den Lockerungskurs auszusetzen. Die Obligationenmärkte haben die Zinssenkungen der Zentralbanken bereits weitgehend vorweggenommen, so auch in der Schweiz. Dadurch werden Obligationen, insbesondere in Schweizer Franken, 2025 nur bescheidene Renditen liefern. Dennoch bleiben sie ein wichtiger Bestandteil eines gut diversifizierten Portfolios. Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus gewinnen zudem Immobilien wieder an Attraktivität.

Drei Ratschläge für mehr Rendite im Jahr 2025

Basierend auf der Swiss Life-Prognose 2025 fasst Dr. Peter Kaste seine wichtigsten drei Ratschläge zusammen:

Es wird erwartet, dass der US-Dollar weiter an Wert gewinnt, während der Euro an Wert verliert.

Die US-Wirtschaftspolitik birgt nicht nur Chancen, sondern kann auch zu erhöhten Marktschwankungen führen. Eine breite Diversifikation bleibt essenziell.

Steigende Aktienmärkte bieten kurzfristig attraktive Gewinnmöglichkeiten, für einen nachhaltigen Investitionserfolg ist eine langfristige, strategische Ausrichtung jedoch unerlässlich.

Zu den Personen

Swiss Life Wealth Managers Marc Brütsch, Chefökonom bei Swiss Life

Marc Brütsch gilt als einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. 2023 wurden er und sein Team schon zum fünften Mal mit dem «Forecast Accuracy Award» für die beste BIP- und Inflationsprognose für die Schweiz ausgezeichnet. Brütsch arbeitet seit 1993 bei Swiss Life und ist seit 2000 in der Funktion als Chefökonom tätig. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Publizistikwissenschaften an der Universität Zürich.

Dr. Peter Kaste Chief Investment Officer Swiss Life Wealth Management AG

Dr. Peter Kaste ist Chief Investment Officer bei der Swiss Life Wealth Management AG. Er ist promovierter Physiker, CFA Charterholder, Mitglied der Swiss CFA Society sowie Dozent an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Nach seiner Promotion war Peter Kaste während mehrerer Jahre als Wissenschaftler an der École Polytechnique (Paris) sowie der ETH Zürich tätig. Seit 2006 arbeitet er im Asset Management. Von 2008 bis 2023 baute er das Quantitative-Research-Team von Swiss Life Asset Managers auf und leitete dieses. Seit 2024 leitet er als Chief Investment Officer das Investment-Team von Swiss Life Wealth Managers.

