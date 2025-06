Schon bald steht die Lenzerheide ganz im Zeichen des Motorsports. Am Freitag beim Corso durch das Dorf und beim Rennbetrieb am Wochenende präsentieren sich historische Renn- und Sportwagen sowie Motorräder aus allen Epochen auf der höchstgelegenen Rundstrecke Europas.

Ein Tribut an den historischen Motorsport

Das Event, welches dieses Jahr zum 12. Mal durchgeführt wird, hat vor kurzem den prestigeträchtigen Swiss Classic Award in der Kategorie «Historic Racing» gewonnen. Bereits 1951 und 1957 fanden auf der Lenzerheide Bergrennen auf internationalem Niveau statt. Das OK ist laufend bemüht, historsche Rennfahrzeuge, welche an einem dieser Rennen teilgenommen haben, erneut dem Publikum zu präsentieren. Dieses Jahr duellieren sich ein AC Bristol von 1957 sowie ein Austin Healey 100 S aus dem Jahr 1955, welche beide bereits 1957 auf der Heide im Renneinsatz waren. Die höchstgelegene Rundstrecke Europas auf 1'476 m ü.M. führt über 2.45 Km entlang dem malerischen Heidsee und empfängt dieses Jahr insgesamt 240 Fahrzeuge, davon 33 Motorräder.

Bei den Motorradfahrern ist das grosse Highlight die Teilnahme von Jacques Cornu. Er fährt seine Honda 250 RS, auf welcher er in den 80er Jahren mehrere Grand-Prix Siege eingefahren hat. Der mehrfache Schweizermeister und Weltmeister ist einer der erfolgreichsten und populärsten Motorradrennfahrer der Schweiz und gibt im Fahrer-Revier gerne Autogramme!

Was erwartet dich

An den markanten Viewpoints kann die Rennatmosphäre hautnah miterlebt werden: in der 90° Rothorn-Kurve kommen manche der Boliden auf drei und manchmal sogar auf zwei Rädern um die Ecke geschossen und beim Privà-Jump fliegen die Schnellsten sogar mit allen 4 Rädern in der Luft über die Kuppe! Für Mutige, die etwas Einmaliges erleben wollen, empfiehlt sich eine der begehrten Fahrten mit unseren Renntaxis: Adrenalin pur und Rennfieber garantiert!

Direkt im Fahrer-Revier bei der Rothornbahn befindet sich das Hotel und Restaurant unseres Co-Partners Revier Mountain Lodge, welches während des ganzen Events geöffnet ist. Via Passerelle gelangt man auf den Gastro- und Eventplatz, wo an zahlreichen Ständen Essen und Getränke angeboten werden ein grosses Festzelt zum Verweilen einlädt. Eine spannende Ausstellung mit Supersportwagen und Oldtimer Lastwagen runden das Erlebnis ab. Der Besuch der Lenzerheide Motor Classics ist dank unserer Sponsoren nach wie vor kostenlos. Ein Oldtimer Postauto transportiert die Besuchenden halbstündlich von den Parkplätzen zum Eventgelände.

Die Navigation erfolgt am einfachsten mit dem Smartphone via Online-Eventplan.

Programmübersicht Freitag, 13. Juni 2025 18.00 Uhr Fahrzeugcorso durch Lenzerheide mit Präsentation und Vorstellung der Fahrzeuge und Motorräder Ab 18.15 Uhr Seifenkistenfahrten und Dorffest auf dem Postplatz Samstag, 14. Juni & Sonntag, 15. Juni 2025 7.30 – 11.50 Uhr Demostrationsfahrten aller Klassen 11.50 – 13.00 Uhr Mittagspause und Motorenstopp 13.00 – 17.50 Uhr Demonstrationsfahrten aller Klassen 18.00 Uhr Ende Freitag, 13. Juni 2025 18.00 Uhr Fahrzeugcorso durch Lenzerheide mit Präsentation und Vorstellung der Fahrzeuge und Motorräder Ab 18.15 Uhr Seifenkistenfahrten und Dorffest auf dem Postplatz Samstag, 14. Juni & Sonntag, 15. Juni 2025 7.30 – 11.50 Uhr Demostrationsfahrten aller Klassen 11.50 – 13.00 Uhr Mittagspause und Motorenstopp 13.00 – 17.50 Uhr Demonstrationsfahrten aller Klassen 18.00 Uhr Ende Zum Eventplan

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.