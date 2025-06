Ein Auto fahren Sie Probe, bevor Sie es kaufen. Eine Matratze testen Sie, bevor Sie darauf schlafen. Wie wäre es also mit einem Probeleben? Valais/Wallis Promotion gibt Familien die Chance, das Wallis zwei Wochen lang zu testen – beim Wohnen, Arbeiten und Geniessen.

Sonne, Berge, Natur pur: Das Wallis ist für viele eine der schönsten Feriendestinationen der Schweiz. Doch wie wäre es, dort nicht nur Urlaub zu machen, sondern wirklich zu leben? Was bedeutet es, als Familie den Alltag inmitten der Berge zu gestalten, mit mehr Lebensqualität, frischer Luft und gelebter Gemeinschaft?

Zwei Wochen Wallis – ein Lebens(t)raum auf Probe

Mit dem Projekt «Probeleben im Wallis» macht Valais/Wallis Promotion genau das möglich. Vom 27. September bis 11. Oktober 2025 kann eine Familie aus der Deutschschweiz für zwei Wochen ins Wallis eintauchen – mit allem, was zum Leben dazugehört: Eine möblierte Wohnung in Visp, Begegnungen mit Arbeitgebenden, Einblicke in Schule und Kita, Freizeitangebote zum Wandern, Biken und Geniessen.

Erleben und erzählen

In der ersten Woche begleiten wir Sie mit professionellen Foto- und Videoaufnahmen. Dabei entstehen sympathische Bilder und Clips – in enger Absprache und mit Rücksicht auf die Privatsphäre. Und die zweite Woche? Die gehört ganz Ihnen. Zeit für Ferien, die Familie und neue Perspektiven.

Für wen ist das gedacht? Wir suchen eine offene, neugierige Familie, die Lust hat, Neues zu entdecken und ihren Horizont zu erweitern. Alle Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Mobilität mit öV und Freizeitaktivitäten übernehmen wir. Sie denken, das könnte passen? Dann überzeugen Sie uns mit einem kurzen Video. Zeigen Sie, warum gerade Ihre Familie bereit ist für ein Probeleben im Wallis. Jetzt bewerben – und vielleicht bald sagen: «Wir sind dann mal im Wallis.»

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.