Du möchtest nicht auf dein Glück warten und bereits morgen Auto im Abo fahren?

Dann profitiere von 10% Rabatt via hertzminilease.ch. Wähle das Fahrzeug, das am besten zu deinem aktuellen Alltag passt. Ob 30 Tage oder länger, mit Hertz MiniLease hast du eine breite Auswahl an verschiedenen Modellen. Bei Hertz bist du endlos flexibel: du hast keine Mindestlaufzeit, Verpflichtung oder fixe Laufzeit. Es ist alles inkludiert: lediglich Tanken oder Laden musst du selbst.

Gültig bei Abholungen ab 25. April bis 31. Mai 2025.