Herzensmomente verschenken zum Valentinstag
Im liebevoll gestalteten VW-Bus haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, kostenlos eine persönliche Videobotschaft für einen geliebten Menschen aufzunehmen.
Die Botschaft wird direkt digital versendet und eignet sich ideal als originelle Valentinstagsüberraschung – oder als liebevolle Aufmerksamkeit zwischendurch.
Mitmachen lohnt sich – attraktive Preise gewinnen
An jedem Tour-Stopp wartet zudem ein Wettbewerb auf alle Teilnehmenden. Mit etwas Glück gewinnen Sie:
- Pro Standort: eine exklusive Uhr von Tissot (PRX Powermatic 80) – inspiriert vom Film
- Eine Jahreslieferung von Rivella
- Feine Schokolade von Lindt
- Kuschelige Decken von Radio SRF 1
- Weitere attraktive Sofortpreise
EWIGI LIEBI – DER FILM ist eine herzerwärmende romantische Komödie zum Valentinstag. Der Film erzählt die Geschichte von Heidi und Daneli, die sich 30 Jahre nach ihrer Trennung wieder begegnen und überraschend die Chance erhalten, in die Vergangenheit zu reisen – vielleicht ihre letzte Möglichkeit, ihr gemeinsames Glück doch noch zu finden. Die emotionale Zeitreise verbindet Liebe, Nostalgie und die grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten 30 Jahre.
Kinostart: 12. Februar
