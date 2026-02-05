Zum Kinostart von Ewigi Liebi am 12. Februar 2026 geht die Liebe auf Tour. Der «Ewigi Liebi»-Videobus reist in den kommenden zwei Wochen quer durch die Schweiz und macht Halt an ausgewählten Orten in Ihrer Nähe.

Herzensmomente verschenken zum Valentinstag

Im liebevoll gestalteten VW-Bus haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, kostenlos eine persönliche Videobotschaft für einen geliebten Menschen aufzunehmen.

Die Botschaft wird direkt digital versendet und eignet sich ideal als originelle Valentinstagsüberraschung – oder als liebevolle Aufmerksamkeit zwischendurch.

Mitmachen lohnt sich – attraktive Preise gewinnen

An jedem Tour-Stopp wartet zudem ein Wettbewerb auf alle Teilnehmenden. Mit etwas Glück gewinnen Sie:

Pro Standort: eine exklusive Uhr von Tissot (PRX Powermatic 80) – inspiriert vom Film

Feine Schokolade von Lindt

Kuschelige Decken von Radio SRF 1

Weitere attraktive Sofortpreise

Infos zum Film EWIGI LIEBI – DER FILM ist eine herzerwärmende romantische Komödie zum Valentinstag. Der Film erzählt die Geschichte von Heidi und Daneli, die sich 30 Jahre nach ihrer Trennung wieder begegnen und überraschend die Chance erhalten, in die Vergangenheit zu reisen – vielleicht ihre letzte Möglichkeit, ihr gemeinsames Glück doch noch zu finden. Die emotionale Zeitreise verbindet Liebe, Nostalgie und die grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten 30 Jahre. Kinostart: 12. Februar EWIGI LIEBI – DER FILM ist eine herzerwärmende romantische Komödie zum Valentinstag. Der Film erzählt die Geschichte von Heidi und Daneli, die sich 30 Jahre nach ihrer Trennung wieder begegnen und überraschend die Chance erhalten, in die Vergangenheit zu reisen – vielleicht ihre letzte Möglichkeit, ihr gemeinsames Glück doch noch zu finden. Die emotionale Zeitreise verbindet Liebe, Nostalgie und die grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten 30 Jahre. Kinostart: 12. Februar Weitere Infos zum Film

