Es kommt die Zeit, da braucht es Kieser

Wenn die Muskelkraft abnimmt

Ab dem 25. Lebensjahr beginnt der natürliche Abbau von Muskelkraft und -masse. Ohne gezieltes Training führt dies mit der Zeit zu einem spürbaren Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit, Schmerzen in Rücken und Gelenken sowie eingeschränkter Beweglichkeit. Diese Beschwerden können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Doch es ist nie zu spät, mit Krafttraining zu starten – zur Vorbeugung oder um Beschwerden entgegenzuwirken.

Kraft fürs Leben

Unsere Muskeln halten uns im Beruf oder in der Freizeit in Bewegung. Sie ermöglichen uns, alltägliche Aufgaben wie Treppensteigen oder das Tragen schwerer Taschen mühelos zu bewältigen. Ein starker Muskelapparat verleiht Stabilität und treibt uns an. Wer gezielt seine Muskeln trainiert, schafft die Basis für ein gesundes, aktives Leben.

Vertrauen Sie dem Rückenspezialisten

Rückenschmerzen beeinträchtigen den Lebensstil erheblich. Mit präventivem Krafttraining können Sie langfristig schmerzfrei bleiben und chronische Beschwerden vermeiden. Die computergestützte Lumbar-Extension-Maschine (LE) ist ein zentraler Bestandteil des Kieser-Trainings und setzt neue Massstäbe im Rückentraining.

Die Kieser Lösung für einen starken Rücken ist die computergestützte Lumbar-Extension-Maschine, kurz «LE». Sie ist ein zentraler Bestandteil des Kieser-Trainingskonzepts und setzt neue Massstäbe im gezielten Rückentraining.

Der Nutzen von Krafttraining:

Bessere Haltung und Beweglichkeit

Vorbeugung von Rückenschmerzen und Knochenschwund

Bessere Regeneration und mehr Energie

Abbau von ungesundem Körperfett

Höheres Selbstwertgefühl

Begleitetes Training an der F1.1 für einen starken Rumpf.

Kieser wirkt

Eine unabhängige Studie zeigt: Bereits ein halbes Jahr Training mit zwei Einheiten pro Woche reichte aus, um Lebensqualität und Leistungsfähigkeit deutlich zu steigern.

Dank der spezialisierten Kieser Maschinen trainieren Sie jeden Muskel ganz gezielt.

Starte jetzt in ein aktives Jahr 2025. Neukunden profitieren bis 31.01.2025 von CHF 200.– Rabatt.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.