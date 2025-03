1/10

E=mc2 – die wohl berühmteste Formel der Welt entstand aus der Erkenntnis, dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht. Albert Einsteins Relativitätstheorie sowie weitere seiner bahnbrechenden physikalischen Abhandlungen revolutionierten das Verständnis des Universums und wurden später zur Grundlage der modernen Physik. Für seine Lichtquantenhypothese wurde ihm 1921 der Nobelpreis in Physik verliehen. Einsteins zukunftsweisende Leistungen auf dem Gebiet der Physik sowie sein unermüdlicher Einsatz für den globalen Frieden und die Völkerverständigung machten den in Deutschland geborenen Physiker, der später sowohl Schweizer als auch US-amerikanischer Staatsbürger wurde, zum berühmtesten Naturwissenschaftler überhaupt.

Gemeinsam mit Musicalregisseur und Wüstenblume-Librettist Gil Mehmert hat der US-amerikanische Komponist Frank Wildhorn, dessen Werke Der Graf von Monte Christo, Artus – Excalibur sowie Dracula in St. Gallen ihre Ur- bzw. europäische Erstaufführung erlebten, nun dem Leben und Werk Albert Einsteins ein mitreissendes Musical-Denkmal gesetzt: Das neue Musical Einstein – A Matter of Time zeichnet das Privatleben sowie die bewegte Karriere des Weltbürgers Einstein vom jungen, unangepassten Physikstudenten am Zürcher Polytechnikum über seine Anstellung im Berner Patentamt bis hin zu seiner Flucht aus Nazideutschland und seiner Professur an der Princeton University nach. Zugleich ist es ein facettenreiches Porträt der akademischen Zirkel und Gesellschaft, in denen sich Einstein bewegte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Einstein – A Matter of Time Musical von Frank Wildhorn und Gil Mehmert Vom 1. März bis 6. Juni 2025 im Theater St.Gallen Musical von Frank Wildhorn und Gil Mehmert Vom 1. März bis 6. Juni 2025 im Theater St.Gallen Tickets

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.