Darum gehts
- Einstein – A Matter of Time erzählt Einsteins Leben als Musical
- Das Musical kombiniert bewegende Musik, eindrucksvolle Bilder und ein starkes Ensemble
- Albert Einstein studierte am Zürcher Polytechnikum und arbeitete im Berner Patentamt
E=mc2 – die wohl berühmteste Formel der Welt entstand aus der Erkenntnis, dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht. Albert Einsteins Relativitätstheorie sowie weitere seiner bahnbrechenden physikalischen Abhandlungen revolutionierten das Verständnis des Universums und wurden später zur Grundlage der modernen Physik. «Einstein – A Matter of Time» bringt das Leben des Jahrhundertgenies auf die Bühne – vom jungen unangepassten Physikstudenten am Zürcher Polytechnikum über seine Anstellung im Berner Patentamt bis hin zur Flucht aus Nazi-Deutschland und seiner Professur in Princeton.
Gemeinsam mit Musicalregisseur und «Wüstenblume»-Librettist Gil Mehmert hat der US-amerikanische Komponist Frank Wildhorn, dessen Werke «Der Graf von Monte Christo», «Artus – Excalibur» sowie «Dracula» in St. Gallen ihre Ur- bzw. europäische Erstaufführung erlebten, dem Leben und Werk Albert Einsteins ein mitreissendes Musical-Denkmal gesetzt.
Mit eindrucksvollen Bildern, einem grossartigen Ensemble und bewegender Musik nimmt das Musical sein Publikum mit auf eine spannende Reise durch Raum, Zeit und Geist – berührend, bildgewaltig, hochaktuell.
Musical von Frank Wildhorn und Gil Mehmert
Vom 19. Oktober bis 2. Januar 2026 im Theater St.Gallen
