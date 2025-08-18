Ob ausgelassene Wasen-Stimmung in Stuttgart, Summer Shopping in der Outletcity Metzingen oder genussvolle Tage inmitten goldener Weinberge – Baden-Württemberg zeigt im Spätsommer, wie vielfältig der Süden Deutschlands sein kann.

Nur wenige Stunden von der Schweiz entfernt, endtfaltet Baden-Württemberg im Spätsommer seine ganze Vielfalt. Das Ferienland begeistert mit lebendigen Festen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und genussvollen Weinerlebnissen inmitten malerischer Landschaften.

Von der Outletcity Metzingen sind es nur wenige Kilometer bis zur Schwäbischen Alb, die sich wunderbar mit dem Velo erkunden lässt. Auch Stuttgart ist nicht weit entfernt und beeindruckt mit seinem vielfältigen Kulturangebot. Ein Blick auf diese beiden Ziele zeigt, wie facettenreich der Spätsommer ist und wie perfekt sie sich für abwechslungsreiche Kurzferien verbinden lassen.

Wasen Stuttgart: Das Fest direkt ums Eck!

Nur ein paar Stunden von der Schweiz entfernt steigt vom 26. September bis 12. Oktober 2025 die grosse Sause: Der Wasen Stuttgart verspricht mit urigen Festzelten und rasanten Fahrgeschäften ausgelassene Feierstimmung und Nervenkitzel pur. Und das mit Tradition! Seit mehr als 200 Jahren geht’s auf dem Cannstatter Volksfest rund. Ob „Wilde Maus“ oder ein kühles Mass mit knusprigem Göckele – auf 37 Hektar feiern Freunde, Familien und Gruppen echtes Volksfest-Feeling. Am besten gleich vormerken – auf zum Wasen!

Ein Besuch lässt sich wunderbar mit anderen Stuttgart-Highlights wie den beiden Automobilmuseen von Mercedes und Porsche, einer Wanderung durch die Weinberge oder einem entspannten Tag rund um den Schlossplatz kombinieren.

Summer Vibes in Europas grösstem Outlet*

Auf der Suche nach dem ultimativen Summer Shopping-Trip? Nur 2,5 Stunden von Zürich und 30 Minuten von Stuttgart entfernt, lädt die Outletcity Metzingen zu ganzjährigen Reduzierungen von bis zu -70 %** bei mehr als 170 Premium- und Luxusmarken ein. Und bis Ende August lassen sich im grossen Summer Sale vor Ort und im Online Shop angesagte Ferien-Looks shoppen. Einkaufs-Erfolge lassen sich am exklusiven BOSS Beach feiern: die stylische Outdoor-Oase ist der ideale Treffpunkt für Cocktails und Chill-out. Wer seinen Trip stilvoll abrunden möchte, findet im Fashion- und Lifestyle Hotel Moxy die perfekte Übernachtungs-Möglichkeit.

Unter outletcity.com/vip-blick25 erhalten Sie einen digitalen VIP Pass, mit dem Sie von -10 %*** bei über 100 teilnehmenden Marken in Metzingen profitieren. Ausserdem erhalten Sie im Online Shop auf outletcity.com/shop mit dem Code blick25 on top CHF15**** geschenkt – Mindestbehaltwert CHF 90.

