Wenn die Zürcher Innenstadt in festlichem Glanz erstrahlt und sich zwischen den Weihnachtsmarktständen und Lichterketten erste Läufer:innen aufwärmen, ist klar: Der Zürcher Silvesterlauf steht vor der Tür. Am 14. Dezember 2025 fällt zum 49. Mal der Startschuss.

Ein sportliches Highlight inmitten der Adventszeit, das Jahr für Jahr über 20'000 Laufbegeisterte anzieht. Ob ambitionierte Athlet:innen oder gemütliche Freizeitläufer:innen, beim Zürcher Silvesterlauf zählt die Freude an der Bewegung. Auf dem Programm stehen Distanzen für jedes Niveau, begleitet von einer Atmosphäre, die selbst die Winterkälte vergessen lässt. Wer nicht selbst läuft, kann entlang der Strecke mitfiebern oder die Atmosphäre im Silvesterlauf-Dörfli geniessen. Das Ereignis, das Zürich in der kalten Winterzeit jedes Jahr ein Stück heller leuchten lässt.

Vom Familienlauf bis zur Elite

Der Zürcher Silvesterlauf startet mit der jüngsten Generation von Laufbegeisterten und ihren Familien beim FAMIGROS RUN & WIN. Gleich danach folgt der Community-Run der Schweizerischen Muskelgesellschaft sowie die Rennen des Laufnachwuchs.

Danach übernehmen die Profis in einem schnellen Ausscheidungsrennen die Strecke. Wer nicht direkt vom Strassenrand aus anfeuern kann, hat die Möglichkeit die Rennen auch von zu Hause oder von unterwegs mitzuverfolgen. Der Live-Stream ist auf silvesterlauf.ch verfügbar. Die Frauen starten am Sonntag um 13:05 Uhr und die Männer um 13:35 Uhr.

Langstrecken, Kostüme und gute Stimmung

Am Nachmittag stehen die längeren Distanzen von 6,3 und 8,5 Kilometer an, darunter die Duo-Kategorie und der Volkslauf. Für Unterhaltung sorgt der beliebte Kostümlauf «Run for Fun», bei dem die kreativen Verkleidungen jedes Jahr für viele Lacher sorgen. Der stimmungsvolle Abschluss des Tages bildet der Pink Ribbon Charity Run.

Direkt beim Startbereich am Utoquai befindet sich das Silvesterlauf-Dörfli. Es gibt wärmende Feuerschalen und Sitzgelegenheiten, feines Essen und spannende Wettbewerbe um einen Moment zu verweilen. Neu befindet sich ab diesem Jahr eine weitere Expo auf dem Schiffländeplatz - der Silvesterlauf-Märt. Lasse dich von den neusten Produkten verschiedener Sportmarken begeistern und nutze die Chance, bei abwechslungsreichen Challenges mitzumachen.

Jetzt noch vor dem Preissprung anmelden Bis zum 2. Dezember gelten noch die aktuellen Tarife, danach gibt es einen Preissprung. Eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich. Zur Anmeldung

