So holst du dir dein volles Haar zurück

Haarausfall trifft 4 von 5 Männer. Bei frühzeitigem Handeln gibt es jedoch effektive Lösungen. Die Online-Haar-Klinik für Männer Everyman Health bietet personalisierte 3-in-1 Lösungen an. Diese wurden entwickelt mit Schweizer Apotheken liefern wissenschaftlich belegbare Resultate.

80 % der Männer leiden irgendwann unter Haarausfall.

Everyman kombiniert medizinische Wirkstoffe wie Minoxidil, Biotin und DHT Blocker in personalisierten Behandlungen für optimale Ergebnisse

Die Kombi-Therapien wurden in zahlreichen Studien wissenschaftlich belegt und haben über 92% Wirksamkeit.

Selbst die Dermatologie-Experten aus «Die Höhle der Löwen Schweiz» sind überzeugt.

Behandlung kann in nur 3 Minuten online gestartet werden.

Je früher der Start der Behandlung, desto besser die Resultate

Wieso haben Männer Haarausfall?

Bei Männern ist Haarausfall oftmals genetisch bedingt. Das Hormon Dihydrotestosteron (DHT), ein Abbauprodukt von Testosteron, verkürzt die Wachstumsphase und verlängert gleichzeitig die Ruhephase der Haarfollikel. Dadurch schrumpfen die Follikel, die Haare werden dünner und fallen schließlich aus.

Stress oder Ernährungsprobleme können den Haarausfall zusätzlich verstärken, doch die genetischen Ursachen dominieren eindeutig. Langfristig helfen deshalb nur wissenschaftlich fundierte Behandlungen, die direkt am DHT-Mechanismus ansetzen – genau das bietet Everyman.

Wie merke ich, dass ich Haarausfall habe?

Wenn man sich unsicher ist, wird man leicht ein wenig paranoid. Dabei ist es normal, täglich etwa 50–100 Haare zu verlieren.

Da Haare zählen zu mühsam wäre, helfen dir folgende 5 praktische Tipps, Haarausfall früh zu erkennen:

Mach den Fotovergleich mit einem Foto vor 2-3 Jahren

Achte auf die Risikozonen: Haaransatz, Geheimratsecken, Krone

Check ob in der Dusche, auf dem Kopfkissen oder in der Bürste mehr Haare liegen

Frag deinen Coiffeur - er kennt deine Haare am besten

Der Zupftest - Zupfe leicht an circa 10 Haaren. Es sollten sich keine lösen

Warum du jetzt handeln solltest?

Erfüllst du eines der 5 obigen Anzeichen, dann solltest du jetzt handeln! Denn Haarausfall ist progressiv und ab einem gewissen Punkt irreversibel:

Haarausfall startet in der Regel langsam und wird über die Zeit immer schneller

Nach 2-3 Jahren unbehandeltem Haarausfall sind ca 50 % der betroffenen Follikel unwiderruflich geschädigt (Paus & Cotsarelis, 1999)

Die Zahlen sind eindeutig. Ohne eine passende Behandlung erleben 95% der betroffenen Männer eine fortschreitende Verschlechterung ihres Haarzustandes.

Personalisierte Kombinations-Therapien funktionieren am besten

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass personalisierte Kombinationstherapien, die Minoxidil, Biotin und DHT Blocker verbinden, die höchsten Erfolgsaussichten haben. Wo etablierte medizinische Einzeltherapien Erfolgsraten von ca. 62% haben (Rundegren, 2004), kommen personalisierte Kombinations-Ansätze wie sie von Everyman angeboten werden, schnell auf eine Wirksamkeit von über 92% (Johnson, 2025).

Ist dieser Ansatz für mich geeignet?

Haarausfall zeigt sich bei jedem etwas anders. Die Everyman-Methode bietet passende Lösungen für alle Arten des Haarausfalls:

Geheimratsecken: Wenn dein Haaransatz an den Schläfen zurückgeht und du verhindern möchtest, dass sich deutliche Lücken bilden, bietet dir diese Methode eine passende Lösung.

Kahle Krone (Tonsur):Hast du bereits eine kreisrunde, lichte Stelle am Hinterkopf entdeckt, unterstützt dich die Methode gezielt dabei, Haarwurzeln wieder zu reaktivieren.

Diffuser Haarausfall: Bei insgesamt dünner und lichter werdendem Haar hilft dir die Methode, wieder sichtbar mehr Volumen und Haarfülle aufzubauen.

Bei Everyman erhältst du in wenigen Minuten und 100% online eine personalisierte Therapie-Empfehlung von einem Schweizer Facharzt. Eine Schweizer Apotheke entwickelt sodann deine individualisierte Behandlung und schickt sie dir diskret verpackt zu. So gehts: Füll jetzt in wenigen Minuten den Online-Fragebogen aus. Ein Schweizer Arzt schaut sich deine Antworten an und stellt dir eine persönliche Therapie-Empfehlung aus. Du erhältst eine klinisch geprüfte und auf dich abgestimmte Behandlung bequem nach Hause geliefert von einer Schweizer Apotheke.

Die medizinischen Spezialisten hinter Everyman

Everyman arbeitet ausschliesslich mit Schweizer Ärzten und Apothekern mit mindestens 15 Jahren Erfahrung im Bereich Haarausfall.

Dr. Malte Schmelter ist leitender Dermatologe bei Skinmed und als führender Experte für Haargesundheit im medizinischen Board von Everyman

Ergänzt wird er durch Dr. Cédric Hysek, dem Leiter der Dr. Hysek Pharmacie die seit Jahrzehnten Haar Behandlungen mit höchster Qualität entwickelt

Betreut wirst du von Dr. Winfried Brenneis und Dr. Britta Massmann, die als behandelnde Ärzte je über 20 Jahren Erfahrung mit Haarausfall mitbringen

Everyman arbeitet ausschliesslich mit Schweizer Ärzten und Apothekern





Timo, 29: „Ich hab früh angefangen, was zu tun und genau das war mein Glück. Die Haare sind stabil geblieben, neue kamen auch nach und die Sorge vor einer Glatze hab ich komplett abgelegt.“

„Ich hab früh angefangen, was zu tun und genau das war mein Glück. Die Haare sind stabil geblieben, neue kamen auch nach und die Sorge vor einer Glatze hab ich komplett abgelegt.“ David, 32: „Vor Everyman war ich ständig besorgt um meine Haare. Nach 6 Monate ist es schon so viel dichter geworden und ich bin endlich wieder ich selbst.

Lass dich nicht täuschen von Rosmarinöl, Algenextrakt & Dermarollern Diese Produkte sind zwar natürlich, aber deren Wirkung ist wissenschaftlich nicht belegbar. Vitamine können in Ausnahmefällen (z.B. bei Vitaminmangel) helfen, doch langfristig kommen auch sie nicht gegen androgenetischen Haarausfall an! Eine kurze Aufklärung: Rosmarinöl – Die einzige Studie die es gab war viel zu klein und hatte keine Placebo-Kontrollgruppe, wodurch die Resultate unbrauchbar sind

– Die einzige Studie die es gab war viel zu klein und hatte keine Placebo-Kontrollgruppe, wodurch die Resultate unbrauchbar sind Capilia Longa – Es gibt ausschliesslich Studien die von den Herstellern bezahlt wurden, unabhängige Anbieter konnten die Resultate bisher nicht reproduzieren

– Es gibt ausschliesslich Studien die von den Herstellern bezahlt wurden, unabhängige Anbieter konnten die Resultate bisher nicht reproduzieren Dermaroller – Die Wirkung ist einzig belegt bei gemeinsamer Anwendung mit Minoxidil oder mit Kombinationstherapien wie denen von Everyman

– Die Wirkung ist einzig belegt bei gemeinsamer Anwendung mit Minoxidil oder mit Kombinationstherapien wie denen von Everyman Koffein – Lässt man am besten in der Tasse, denn in Shampoos konnte keine Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen werden.

– Die einzige Studie die es gab war viel zu klein und hatte keine Placebo-Kontrollgruppe, wodurch die Resultate unbrauchbar sind Capilia Longa – Es gibt ausschliesslich Studien die von den Herstellern bezahlt wurden, unabhängige Anbieter konnten die Resultate bisher nicht reproduzieren

– Es gibt ausschliesslich Studien die von den Herstellern bezahlt wurden, unabhängige Anbieter konnten die Resultate bisher nicht reproduzieren Dermaroller – Die Wirkung ist einzig belegt bei gemeinsamer Anwendung mit Minoxidil oder mit Kombinationstherapien wie denen von Everyman

– Die Wirkung ist einzig belegt bei gemeinsamer Anwendung mit Minoxidil oder mit Kombinationstherapien wie denen von Everyman Koffein – Lässt man am besten in der Tasse, denn in Shampoos konnte keine Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Haartransplantationen sind teuer und reichen alleine nicht aus

Haartransplantationen kosten bis zu 15’000 CHF, tun weh, erfordern eine Komplett-Rasur – und meist bleibt’s nicht bei einem Eingriff. Viele unterschätzen, wie belastend der Heilungsprozess ist: Krusten, Rötungen, monatelange Unsicherheit. Und ohne die richtige Nachsorge fallen die Haare wieder aus. Alle guten Dermatologen empfehlen daher immer zusätzlich eine Therapie wie bei Everyman, die das Haarbild vor der Transplantation stabilisieren und die Ergebnisse langfristig sichern.

Daher lohnt es sich mit den Everyman Ansatz zu starten:

Du startest bequem von zuhause, ohne OP und ohne Schmerzen

Behandlung ist sofort verfügbar - nicht erst in Wochen

Die Behandlung ist bis zu 90 % günstiger als eine Transplantation

Everyman vs. andere Anbieter – deine Vorteile im Überblick

Everyman® Sonstige Anbieter ✅ 100 % online, jederzeit verfügbar ❌ Lange Anfahrt, Wartezeiten beim Arzt ✅ Personalisierte Therapie durch Schweizer Fachärzte ❌ Standardisierte Lösungen ohne individuelle Abstimmung ✅ Klinisch geprüfte Wirkstoffe & ärztliche Betreuung ❌ Oft keine fundierte medizinische Begleitung ✅ Laufende medizinische Kontrolle & Anpassung ❌ Keine Nachbetreuung nach dem Kauf ✅ Anpassbar bei Veränderung des Haarzustands ❌ Starre Therapiepläne, keine Optimierung ✅ Diskrete Lieferung & Beratung von zuhause ❌ Persönliche Termine, öffentliche Wartebereiche ✅ In wenigen Minuten startklar – ohne Arztbesuch ❌ Mehraufwand durch Termine & Bürokratie

Passende Lösung finden

