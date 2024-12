DJ Andrea Oliva gibt mit dem riser Studio by Bank Cler jungen Künstlern in der Schweiz die Chance, von Profis zu lernen und ihre Karrieren zu starten. Durch das Studio und die riser-Initiative erhalten sie Zugang zu Bühnen und einem breiteren Publikum.

Andrea Oliva zählt heute zu den renommiertesten DJs der elektronischen Musikszene, doch trotz seiner internationalen Karriere schlägt sein Herz für die Heimat und besonders für die Förderung junger Talente. Mit dem riser Studio by Bank Cler hat Oliva nun eine Plattform geschaffen, die jungen DJs und Produzenten in der Schweiz den Weg ins Rampenlicht erleichtert. Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Produzenten und Künstlern wie Oliva selbst können Newcomer wertvolle Einblicke in die Musikproduktion gewinnen und ihre eigene Karriere entscheidend voranbringen.



Die modernen Möglichkeiten der Musikproduktion – sei es mit Laptop und Software – bieten vielen talentierten DJs heute eine gute Grundlage, um erste Schritte zu wagen. Doch oft fehlt es an der nötigen Erfahrung, dem Equipment und dem Gespür, um Songs zu kreieren, die wirklich das Potenzial zum Hit haben. Genau hier setzt das riser Studio an: Es bietet jungen Künstlern nicht nur einen professionellen Arbeitsplatz, sondern auch den Zugang zu einem Netzwerk erfahrener Musikschaffender. Durch Coachings und gemeinsame Produktionen gewinnen die Nachwuchstalente nicht nur an technischer, sondern auch an strategischer Kompetenz, um sich im hart umkämpften Musikmarkt zu behaupten.

Oliva, der in Clubs wie dem Ushuaia auf Ibiza Resident ist und mit Grössen wie Calvin Harris und David Guetta auftritt, weiss, wie wichtig dieser Support ist. "Musik ist mehr als nur ein Mix, es ist eine Kunstform", betont Oliva, der selbst bereits in jungen Jahren seine Leidenschaft für die elektronische Musik entdeckte und damit früh erfolgreich wurde. Er versteht die Herausforderungen, denen sich junge Künstler gegenübersehen, und möchte ihnen dabei helfen, die nächsten Schritte in ihrer musikalischen Laufbahn zu meistern. „Die Zusammenarbeit mit der Bank Cler ermöglicht es uns, dieses Projekt umzusetzen und den Künstlern eine Bühne und Sichtbarkeit zu geben“, so Oliva.

Die Rolle von riser und Bank Cler

Das riser Studio ist Teil der Initiative riser, die Auftritte und Konzertreihen für aufstrebende Künstler in der Schweiz organisiert – ob im Bereich der akustischen Musik oder der elektronischen Clubszene. Ziel ist es, den Künstlern den Zugang zu grösseren Plattformen zu ermöglichen und sie auf eine nationale Karriere vorzubereiten. Neben der Arbeit im Studio organisiert riser Auftritte auf renommierten Events wie der „Marius Bear Tour“ oder am Festival Luzern Live, wo die Talente vor einem breiten Publikum auftreten und sich präsentieren können. Auch hier steht die Bank Cler als Hauptpartner hinter dem Projekt und zeigt mit ihrem Engagement den Einsatz für die Zukunft der Schweizer Musikszene.

Ein besonderes Highlight für riser DJs ist die Möglichkeit, als Support-Act bei den Shows von Andrea Oliva selbst aufzutreten. Diese Gigs bieten den jungen Talenten eine Bühne und das Potenzial, sich vor einem internationalen Publikum zu beweisen. Gleichzeitig helfen ihnen Oliva und sein Team dabei, ihre künstlerische Positionierung, das Branding und die musikalische Ausrichtung weiter zu entwickeln.

Das riser Studio und die Initiative riser bieten den Nachwuchstalenten eine wertvolle Unterstützung, um den Weg zum professionellen Musiker zu ebnen – und das unter der Leitung einer DJ-Ikone, die die Herausforderungen und Chancen der Branche wie kaum ein anderer kennt. So wird Oliva nicht nur auf den grossen Bühnen weltweit gefeiert, sondern hinterlässt auch in der Schweizer Musikszene ein inspirierendes Vermächtnis.

Bei diesem Artikel handelt sich um Werbung.