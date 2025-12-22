Die Premier League bleibt ihrer Linie treu und liefert auch dieses Jahr ein dicht gepacktes Festtagsprogramm mit 20 Spielen innerhalb von sieben Tagen. Und sie ist längst nicht der einzige Wettbewerb, der diese sportlich intensive Zeit prägt. Die folgenden Highlights begleiten dich durch die Feiertage. Eines haben sie alle gemeinsam. Du kannst sie vollständig über die Sky Sport App erleben.

Premier League

Für Fussballfans gehört die Premier League rund um Weihnachten einfach dazu. Auch wenn in dieser Phase selten der Meistertitel entschieden wird, zeigt die Vergangenheit immer wieder, dass genau hier grosse Träume platzen können. Wer hält dem enormen Tempo stand und wer gerät ins Straucheln. Die Antworten bekommst du live und exklusiv bei Sky Sport.

Serie A

Seit drei Jahren hat auch die Serie A ihren eigenen Boxing Day und das zur grossen Freude aller Calcio Fans. In dieser Saison ist der Titelkampf völlig offen, die Spannung entsprechend hoch und ein turbulenter Jahresabschluss nahezu garantiert. Wenn du nichts verpassen willst, bist du auch hier bei Sky Sport genau richtig.

Afrika Cup

Der Africa Cup of Nations ist das grösste Fussballfest des Kontinents und im Weltmeisterschaftsjahr gefragter denn je. Gelingt es Mohamed Salah, mit Ägypten endlich einen grossen Titel zu holen? Die Antwort findest du wie immer bei Sky Sport.

NBA

Die Christmas Games gehören seit Jahren zu den beliebtesten Traditionen des US Sports. In diesem Jahr ist das Programm besonders hochklassig. Unter anderem kommt es zum Aufeinandertreffen von Ausnahmetalent Wembanyama und Titelverteidiger OKC. Natürlich exklusiv auf Sky Sport.

Spengler Cup

Kaum ein Turnier steht so sehr für Tradition wie der Spengler Cup. Für Fans ist er jedes Jahr ein absolutes Highlight und ein fixer Termin im Kalender. In dieser Ausgabe präsentiert sich Davos als dominierende Kraft im Schweizer Eishockey, während Fribourg ebenfalls in starker Form ist. Ein mögliches Aufeinandertreffen der beiden Teams könnte in die Geschichte eingehen.

