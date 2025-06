Bewegung, Spass und neue Freundschaften: In den Swisscom Football Camps von MS Sports erwartet Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren eine unvergessliche Sommerferienwoche mit Fussball, Spiel und Teamgeist – professionell betreut und voller Highlights!

In den Swisscom Football Camps erleben Kinder eine Woche voller Fussball, Teamgeist, Spass und unvergesslicher Momente. Egal ob Anfänger*in oder ambitionierte*r Kicker*in – der Spass steht stets im Mittelpunkt. Das engagierte und qualifizierte Trainerteam vermittelt Spass am Fussball und ermöglicht es den Kids, durch gezielte Trainings individuelle Fortschritte zu erzielen. Alle Kids im Alter von 6 bis 15 Jahren sind herzlich willkommen und werden ihren Fähigkeiten und dem Alter entsprechend gefordert und gefördert.

Tagesablauf und besondere Highlights

Die Betreuung ist täglich von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr gewährleistet. Das Camp in Schaffhausen kann mit Übernachtung und 24h-Betreuung gebucht werden, jenes in Ägeri bietet eine Zusatzbetreuung. Täglich finden zwei Trainingseinheiten à ca. 90 Minuten statt. Das Trainerteam arbeitet nach dem Konzept von MS Sports und integriert seine individuellen Stärken und Trainingsschwerpunkte, um abwechslungsreiche Einheiten zu gestalten. Auch abseits des Rasens wird Teamgeist gelebt. Nach dem feinen Mittagessen wird ein attraktives Rahmenprogramm zur Erholung angeboten. Die Swisscom Super Games (Lagerolympiade), der PenALDI Champion und die Socar Mini-Weltmeisterschaft markieren weitere abwechslungsreiche Highlights.

Starke Partner für starke Erlebnisse

Möglich werden diese Camps dank der Unterstützung engagierter Sponsoren: Swisscom, SOCAR, ALDI Suisse, Bschüssig, Brunos Salatsaucen, Volkswagen, Drawag und Erima. Seit 2022 ist Swisscom stolze Titelsponsorin der Swisscom Football Camps. «Diese Fussballcamps bieten Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ihre fussballerischen Fähigkeiten in einem motivierenden und unterstützenden Umfeld zu entwickeln. Mit unserem Engagement fördern wir die sportliche, soziale und persönliche Entwicklung der Teilnehmenden und schaffen durch diverse Aktivierungen ein unvergessliches Camp-Erlebnis», so Julia Werner, Head of Partnership & Live Experiences der Swisscom.

Jetzt einen Platz in einem Swisscom Football Camp sichern

Während sich die Kinder auf eine abwechslungsreiche, sportliche und vor allem spassige Fussballwoche freuen dürfen, können sich Eltern auf eine professionelle Betreuung und ein durchdachtes Tagesprogramm verlassen. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.mssports.ch.

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2025 seiner Wahl (Gutscheincode ringier25 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2025). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.