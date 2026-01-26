Am 17. und 18. Februar 2026 werden die Swiss Cyber Security Days in Bern zur zentralen Plattform für Cyber-Sicherheit und digitale Souveränität. Mit hochkarätigen Keynotes, neuer Themenzone für KMU und rund 90 Ausstellenden.

Bern wird erneut zum Treffpunkt der Schweizer und internationalen Cyber-Security-Community: Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) gehen in die siebte Runde und bringen Expert:innen aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft auf dem BERNEXPO-Areal zusammen. Unter dem Motto «Digital Sovereignty – The New Frontier» dreht sich alles um die Frage, wie Organisationen ihre digitale Unabhängigkeit stärken können.

Das Programm bietet zwei Tage voller Keynotes, Panels und Fachinputs: Bundeskanzler Viktor Rossi eröffnet die Veranstaltung, während Florian Schütz, Direktor des Bundesamtes für Cybersicherheit, aufzeigt, wie die Cyberresilienz der Schweiz weiter gestärkt werden kann. Internationale Perspektiven bringen unter anderem Beiträge aus dem Umfeld von NATO und FBI sowie von der EPFL in die Diskussion ein. Zusätzlich liefern renommierte Expert:innen Impulse zu Zukunftsthemen wie E-ID, KI-Sicherheit und Quantencomputing. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Souveränität in Europa – mit Stimmen, die konkrete Wege, Strategien und Visionen für mehr digitale Unabhängigkeit aufzeigen.

Parallel dazu präsentieren in den Messehallen rund 90 Ausstellende ihre Innovationen und Lösungen – darunter Cloudflare, Sophos, ELCA, Hornetsecurity, Red Hat, Axpo oder Keepit. Neu dabei ist eine kuratierte KMU Zone, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet ist. Hier erhalten Entscheidungsträger:innen praxisnahe Tools und Orientierung – ergänzt durch kompakte Erfahrungsbeispiele auf den Best Practice Stages. Auch die Start-up Zone bietet jungen Cyber-Unternehmen eine Bühne, um Partnerschaften anzustossen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

Für den Besuch stehen verschiedene Ticketformate bereit – vom EXPO-Access bis zum VIP-Ticket. Neu profitieren die Besuchenden mit EXPO-Access auch vom Zugang zur Tech Stage. Die SCSD vereinen Wissenstransfer, Innovation und Austausch – und liefern konkrete Lösungen, um digitale Sicherheit im Alltag messbar zu stärken.

