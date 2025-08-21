Die EPL hat wieder begonnen und wir bekommen eine Saison, die sich jetzt schon wie ein Märchen anfühlt. Vollgepackt mit Stars, Rekord-Transfers & Traditionsteams. Egal, ob du City, Arsenal oder Liverpool die Daumen drückst: Dieses Jahr wird einfach nur verrückt.

"Über 2,3 Milliarden Schweizer Franken – so viel haben die 20 Klubs der Premier League in diesem Sommer für neue Spieler ausgegeben. Die Engländer haben sich quer durch Europa bedient: Liverpool holte sich mit Florian Wirtz eines der grössten deutschen Talente. Arsenal schnappte sich gleich zwei Hochkaräter: Gyökeres, den Torschützenkönig aus Portugal, und den spanischen Nationalspieler Zubimendi. Gianluigi Donnarumma, der derzeit beste Torhüter der Welt, zieht es zu Manchester City. Selbst Aufsteiger Sunderland sorgte für Schlagzeilen und verpflichtete mit Granit Xhaka einen gestandenen internationalen Star.

Die Ausgangslage? Hochspannend. City und United brennen auf Wiedergutmachung nach einer enttäuschenden Saison. Chelsea, frisch gekrönt als Klub-Weltmeister, strotzt vor Selbstvertrauen. Arsenal will nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder die Meisterschale in die Höhe stemmen. Alles deutet auf ein Titelrennen hin, das es so noch nie gegeben hat.

Wie kann man diese Premier-League-Saison sehen?

In der Schweiz wird die Premier League exklusiv auf Sky Sport übertragen. Dank eines außergewöhnlichen Angebots können Fans der besten Liga der Welt nicht nur alle Spiele live und in voller Länge sehen – sondern auch wahlweise mit deutschem oder englischem Kommentar. Und mal ehrlich: Was gibt es Besseres, als englischen Fußball in der Sprache Shakespeares?

Der Sky Sport Pass ist für CHF 24.90 pro Monat ohne Vertragsbindung erhältlich (und sogar für CHF 20.90 pro Monat, nach dem 6. Monat).

Die Premier League – und noch viel mehr…

Es wird nicht nur in der Premier League gespielt: Auch die Bundesliga und die Serie A kehren am Freitag zurück. Alle diese Ligen werden ebenfalls auf Sky übertragen – und sind alle im Sky Sport Pass enthalten."

Die grössten Transfers des Sommers in der Premier League:

1/10 Wirtz ist bisher der teuerste Transfer des Jahres (CHF 120 Mio.)

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.