Die Schützen lassen es in Aarau krachen

Der Schweizer Schiesssportverband feiert vom 16. bis 18. August 2024 an seinem Gründungsort in Aarau das 200-Jahr-Jubiläum. Höhepunkte sind unter anderem das Eröffnungskonzert von 77 Bombay Street oder die grosse Food-Meile im Aarauer Schachen.

1/3 77 Bombay Street spielen am Freitag, 16. August 2024 in der Schachenhalle in Aarau. Der Eintritt kostet nur 35 Franken.

In eineinhalb Monaten steigt in Aarau das grosse Jubiläumsfest des Schweizer Schiesssportverbands. Die Schützen lassen es am dreitägigen Fest vom 16. bis 18. August 2024 so richtig krachen: Eröffnet wird die grosse Schützen-Party am Freitag mit dem Konzert der Bündner Band 77 Bombay Street in der Aarauer Schachenhalle. Die Konzerttickets sind ab sofort für nur 35 Franken im Vorverkauf bei Eventfrog erhältlich.

Im Schachen in Aarau bauen die Schützen ein eindrückliches Festzentrum mit grosser Food-Meile, Lunapark, Schiessständen fürs Publikum und einem Aussteller-Zelt auf, welches den Schiesssport und seine Geschichte in all seinen Facetten präsentiert. Am Samstagnachmittag ehrt zudem die «Patrouille Suisse» das Schützen-Jubiläum mit einem Überflug des Festgeländes und der Aargauer Hauptstadt. Der Eintritt an die 200-Jahr-Feier in Aarau ist kostenlos, nur für das Konzert am Freitag und den offiziellen Festakt am Sonntag müssen Tickets gekauft werden.

All-Inclusive-Package für Sonntag

Die offiziellen Feierlichkeiten sind für einmal nicht nur etwas für VIPs oder geladene Gäste wie Bundesrat Albert Rösti. Die Schützinnen und Schützen laden für 88 Franken alle Personen zum offiziellen Festakt am Sonntag ein. Im Preis inbegriffen ist am Vormittag der Begrüssungskaffee mit Gipfeli, ein Apéro, das 3-Gang-Festmenü und sämtliche Getränke. Also ein rundum Sorglospaket für eine ausgelassene Jubiläumsfeier! Der Festakt wird vom beliebten Komikerduo Lapsus moderiert und garantiert reichlich Action und Unterhaltung für die Lachmuskeln. Ticketinhaber für den Festakt haben am Nachmittag auch Zugang zur VIP-Tribüne in der Aarauer Bahnhofstrasse und somit den besten Blick auf den bunten Festumzug mit 50 Gruppen aus allen Kantonen. Die Tickets für den Festakt sind im Vorverkauf bei Eventfrog erhältlich.

Jubiläum am Gründungsort

Dass der Schweizer Schiesssportverband Mitte August sein Jubiläum in der Aargauer Hauptstadt feiert, kommt nicht von ungefähr: Der Verband wurde 1824 in Aarau gegründet – damals unter dem Namen «Schweizerischer Schützenverein». Bereits das Hundertjahrjubiläum des SSV wurde 1924 in Aarau ausgiebig gefeiert. Das Schützendenkmal, einst auf dem Bahnhofplatz, heute im Kasernenareal, erinnert eindrücklich an die damaligen Feierlichkeiten.

Für das 200-Jahr-Jubiläum zieht es den Verband nun einmal mehr zurück zu seinen Wurzeln. Vom 16. bis 18. August 2024 sind alle eingeladen, mit den Schützinnen und Schützen ein unvergessliches Fest zu feiern.

Weitere Informationen: www.ssv200.ch





