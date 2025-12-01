Der Kiddy Dome – einer der grössten Indoor-Erlebniswelten – steht für unvergessliche Momente. Und genau diese kannst du zu Weihnachten verschenken: Unsere Gutscheine sind pure Freude, Zeit miteinander und Erlebnisse, die Familien noch lange im Herzen tragen.

Weihnachten ist die Zeit, in der wir unseren Liebsten zeigen möchten, wie viel sie uns bedeuten. Doch das perfekte Geschenk zu finden, ist oft schwieriger als gedacht. Viele wünschen sich heute weniger Dinge – dafür mehr gemeinsame Zeit, Erlebnisse und schöne Erinnerungen. Genau hier werden unsere Gutscheine zur idealen Geschenkidee: persönlich, flexibel und voller Emotion.

Der Kiddy Dome ist weit mehr als ein Indoor-Spielplatz – mit über 6.000 m² Fläche, fünf Ebenen und unzähligen Attraktionen zählt er zu den grössten Indoor-Familien- und Erlebniswelten der Schweiz. Ein Ort, an dem gespielt, gelacht, entdeckt und erlebt wird – und genau diese Magie kannst du zu Weihnachten verschenken.

Und das ist noch nicht alles: Mit unseren Escape Rooms – haben wir das Angebot noch einmal erweitert. Hier geht’s um Teamwork, Spannung und cleveres Rätseln. Ein Erlebnis, das verbindet und garantiert in Erinnerung bleibt.

Ein Besuch im Kiddy Dome bedeutet Freude für Kinder und Entspannung für Eltern – ein Ort, an dem jeder das findet, was er braucht: Abenteuer, Fantasie, Spass oder einfach Zeit miteinander. Und genau deshalb ist ein Gutschein das perfekte Geschenk für Weihnachten: Er bietet nicht nur eine Aktivität, sondern echte Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.

Für besondere Anlässe bieten wir alles, was Kinderherzen höherschlagen lässt: individuelle Geburtstagspakete, liebevoll dekorierte Räume, persönliche Betreuung und unzählige Möglichkeiten, den perfekten Tag zu gestalten. Während die Kinder feiern, geniessen die Eltern entspannt unsere grosszügigen Sitzbereiche und Gastronomie.

Schenke dieses Jahr nicht „etwas“, sondern Erlebnisse, die verbinden.

Schenke Freude. Schenke Abenteuer. Schenke Zeit – mit einem Gutschein für den Kiddy Dome. Weitere Infos gibt es unter: www.kiddydome.ch

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.