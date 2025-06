1/8

Andreas Kurz, Basel Tattoo

Gleich zwei Highlights sorgen am Premierentag des Basel Tattoo 2025 für offene Münder und feuchte Augen: der Überflug der Patrouille Suisse und der Auftritt des weltberühmten Top Secret Drum Corps.

Es ist ein Bild für die Ewigkeit: Punktgenau, elegant und mit donnerndem Nachhall ziehen die sechs rot-weissen Jets der Patrouille Suisse über das Kasernenareal. Sekunden, die sich einprägen – nicht nur wegen der beeindruckenden Flugkünste, sondern auch wegen ihrer symbolischen Kraft: Präzision, Teamgeist, Schweizer Qualität. Der Überflug zur Premiere ist ein besonderes Zeichen der Verbundenheit zwischen dem VBS als Schirmherrin und dem Basel Tattoo.

Und auch am Boden wird es spektakulär: Mit dem Top Secret Drum Corps kehrt einer der spektakulärsten Acts der internationalen Showwelt auf heimischen Boden zurück. Die Basler Trommelvirtuosen, die bereits bei der Queen, am ESC und weltweit gefeierten Events für Furore sorgten, zeigen, was Präzision, Stil und Leidenschaft bedeuten. Ihre brandneue Show verspricht Gänsehaut und Adrenalin pur – «100% Basel» und weltweit einzigartig.

Ob am Himmel oder im Kasernenhof – zum Start des Basel Tattoo 2025 verschmelzen Rhythmus, Action und Entertainment zu einem Gesamterlebnis, das man nicht vergisst. Diese Gänsehautmomente sollten Sie nicht verpassen.

Das Basel Tattoo findet vom 11. bis 19. Juli 2025 statt. Tickets sind auf baseltattoo.ch, per E-Mail an shop@baseltattoo.ch, telefonisch unter der Nummer +41 61 266 1000 oder bei Ticketcorner erhältlich.

