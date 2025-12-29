Kreuzen Sie quer durch Europa auf einem der zehn kleinen Schweizer Grandhotels von Excellence. Über 80 Fachleute teilen ihr Wissen und ihre Begeisterung im grössten Angebot an Themen-Flussreisen. Von City Cruises bis zu Foto, Film & Fashion.

Alle Themen-Flussreisen entdecken

Extratouren auf dem Fluss

Ab sofort ist die grosse Excellence-Gesamtkollektion buchbar. Ganz nach dem Credo «Europa neu sehen» gibt es im Jahr des 20-jährigen Geburtstags der Excellence-Reederei neue Routen, City Cruises, Kurztrips und Reisen zum Thema Foto, Film & Fashion.

Maritime City Cruises

Dahin, wo Flüsse ihren grössten Charme versprühen. Wir brechen mit Ihnen auf zu neuen Ufern, erleben Land und Leute, erfreuen uns an Kunst und Kultur, geniessen die vielfältigen Eindrücke der Natur an den Flussufern. Städte erkunden, aber anders! Im Rhythmus des Flusses von Stadt zu Stadt reisen, die Metropolen Europas entdecken – so, wie Sie es sich wünschen. Erobern Sie die Stadt auf eigene Faust, mit Privatguide, oder streifen Sie mit unseren Kulturführerinnen und Reiseleitern durch die Altstadt. Ihr Hotel ankert am Hafen, nicht weit von den City-Hotspots. So geht Städtereise im Excellence-Style!

City Cruise: Holland trifft Flandern

Die Excellence Pearl geleitet Sie in wahre Wow-Metropolen. Nach dem Mittelalter des Herzogtums Brabant und dem Goldenen 17. Jahrhundert der Niederlande – wie haben sich die Städte Flanderns und Hollands bis heute gewandelt? Das ist faszinierend!

8 Tage ab CHF 2’495.–

Eine kleine Auszeit am Oberrhein

Eine kleine, feine Städtereise an Bord der «Countess». Durchs mondäne Baden-Baden flanieren, den Charme von Strassburg entdecken, Basel aus neuen Perspektiven erleben – und dabei den Luxus der Langsamkeit geniessen.

3 Tage ab CHF 565.–

Kultur-Flussreisen

Kreativität trifft Erlebnis – auf unseren Foto-, Film- und Fashionreisen entdecken Sie faszinierende Orte Europas und erweitern Ihr Können. Lernen Sie von ausgewiesenen Profis und Experten, tauchen Sie ein in die Welt der Mode, Fotografie und Filmsprache. Erleben Sie exklusive Einblicke in Ateliers, Werkstätten und Kulturschätze und bringen Sie frischen Wind in Ihre Leidenschaft. Reisen, die Ihre Vision schärfen und Ihren Horizont erweitern.

Styling Cruise mit Luisa Rossi

Exklusives Drunter und Drüber – Masskonfektionen und Second-Season-Kollektionen, Bademode und Lingerie. Eine Tour de Couture in die Szene-Quartiere, hinter die Kulissen und in die Ateliers, Boutiquen und Showrooms handverlesener Labels. Luisa Rossi begleitet Sie mit fachkundigem Blick, mit Herz, Leichtigkeit und viel Feingefühl für Menschen. Im Fokus: Ihr Stil.

7 Tage ab CHF 2’850.–

Fotografie auf der Rhône

Eine Sommerreise auf der Rhône mit fünf Workshops vom Foto-Profi der Nikon-School. Eine Cruise zu den schönsten Sujets im mediterranen Süden Frankreichs. Lavendelblüte und Olivenhaine, Aquädukte und Amphitheater, mediterrane Gassen und wilde Camargue – und jeden Tag werden ihre Fotos besser!

9 Tage ab CHF 3’595.–

Themen-Flussreisen mit über 80 Fachleuten

Von Gourmet, Natur bis hin zu Fashion – über 80 ausgewiesene Expertinnen und Experten begleiten Sie zu Orten, die beeindrucken, teilen ihr Insiderwissen und schenken Inspiration. Auf den «mittendrin» -Touren entstehen Erlebnisse, die bleiben. Excellence öffnet Türen ins echte Leben: zu besonderen Orten, zu aussergewöhnlichen Menschen und zu Geschichten, die berühren. Hier können Sie alle Themen-Flussreisen anschauen.

Taten statt Worte – Europas grünste Flotte Die Excellence-Flotte setzt seit Jahren neue Massstäbe im umweltbewussten Reisen: Sie wurde bereits sieben Mal mit dem renommierten Green Award und zwei Mal mit dem Myclimate-Award ausgezeichnet – als echter «Industriepionier für ganzheitlich nachhaltige Flussreisen». Damit ist Excellence Europas grünste Flotte, die mit innovativer Technik wie der einzigartigen Clean Air Technology den Schadstoffausstoss deutlich reduziert. Mehr erfahren Sie hier. Die Excellence-Flotte setzt seit Jahren neue Massstäbe im umweltbewussten Reisen: Sie wurde bereits sieben Mal mit dem renommierten Green Award und zwei Mal mit dem Myclimate-Award ausgezeichnet – als echter «Industriepionier für ganzheitlich nachhaltige Flussreisen». Damit ist Excellence Europas grünste Flotte, die mit innovativer Technik wie der einzigartigen Clean Air Technology den Schadstoffausstoss deutlich reduziert. Mehr erfahren Sie hier.

Unsere Schiffe – Ihr Zuhause auf dem Fluss Geniessen Sie mit Excellence herzliche Gastlichkeit, erfahrungsreiche Ausflüge an Land und die beste Küche auf Europas Wasserwegen. Die An- und Rückreise im umweltgerechten Komfort-Reisebus gehört zu jeder Excellence-Reise, damit die entspannte Auszeit bereits vor dem ersten Flusspanorama beginnt. Viel Qualität und viele Leistungen stecken im Excellence-Inklusivpaket, das jedem Gast rundum sorglose Momente verspricht. Alle Neuheiten ’26 im 292-Seiten-Katalog. Geniessen Sie mit Excellence herzliche Gastlichkeit, erfahrungsreiche Ausflüge an Land und die beste Küche auf Europas Wasserwegen. Die An- und Rückreise im umweltgerechten Komfort-Reisebus gehört zu jeder Excellence-Reise, damit die entspannte Auszeit bereits vor dem ersten Flusspanorama beginnt. Viel Qualität und viele Leistungen stecken im Excellence-Inklusivpaket, das jedem Gast rundum sorglose Momente verspricht. Alle Neuheiten ’26 im 292-Seiten-Katalog.

4,9 Sterne – das Urteil unserer Gäste Mehr als 700 begeisterte Kunden bestätigen: Excellence Cruises bietet Spitzenqualität auf Europas Flüssen – mit 4,9 von 5 Sternen bei Google. Überzeugen Sie sich selbst von einer Reise, die höchste Ansprüche mit persönlichem Service verbindet. Mehr als 700 begeisterte Kunden bestätigen: Excellence Cruises bietet Spitzenqualität auf Europas Flüssen – mit 4,9 von 5 Sternen bei Google. Überzeugen Sie sich selbst von einer Reise, die höchste Ansprüche mit persönlichem Service verbindet. Alle Themen-Flussreisen entdecken

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.