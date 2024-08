Wenn die Sonne im Hallwilersee untergeht und die Leinwand unter dem Sternenhimmel hell erstrahlt, dann ist wieder Coop Open Air Cinema-Zeit. Im einmaligen Ambiente ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Vorverkauf läuft bereits, unter www.coopopenaircinema.ch finden Sie alle Details zum Ticketbezug, Abendkasse, Restauration und Durchführung.

Die Qualität, die Vielfalt und die filmischen «Ausreisser» bestimmen die Auswahlkriterien. Darüber sprechen die Menschen, das hat sie beeindruckt. Vielfalt heisst aber auch Präsentation von internationalen als auch schweizerischen Produktionen, Einbezug aller Filmgenres (Komödien, Dramen, Science Fiction, Dokumentationen, Tragikomödien, Familien- und Kinderfilme, u.a.) - und immer wieder gesellschaftlich relevante Themen.

Zu den Highlights zählen: «Bon Schuur Ticino», Beat Schlatter’s Komödien-Überflieger 2024 mit bisher über 360‘000 BesucherInnen. Gewinner «Prix Walo 2024». «C‘è ancora Domani - Morgen ist auch noch ein Tag», ganz Italien ist fasziniert von diesem Werk (5 ½ Mio. BesucherInnen). «I Giacometti», eine Hommage an eine Künstlerfamilie im erfolgreichsten Dokumentarfilm 2023. «Oh LaLa – Wer ahnt denn sowas? (Cocorico)», eine französische Komödie mit Christian Clavier (Monsieur Claude). «The Fall Guy», eine Action-Comedy mit Ryan Gosling und Emily Blunt. «Ich einfach unverbesserlich (Despicable me 4)», eine amerikanische computer-animierte Filmkomödie.

Das Coop Open Air Cinema Schloss Hallwyl Geniessen Sie auch diesen Sommer einen Film unter freiem Himmel an 21 Coop Open Air Cinema - Standorten mit besonderem Charme – am See, im Grünen oder vor historischer Kulisse. Die Homepage www.coopopenaircinema.ch informiert im Detail über das Kinoprogramm. Infos und Tickets





Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.