Erlebniswelt im Kiddy Dome

In der Erlebniswelt kommen die jungen Gäste aus dem Staunen nicht mehr heraus: Hier gibt es zum ausgelassenen Spielen und Toben alles, was das Herz begehrt. Im grossen Dschungelland erklimmen die kleinen Abenteurer*innen einen 16 Meter hohen Vulkan, der mit einer Rutsche ausgestattet ist. Ebenfalls hoch hinaus geht es in der gigantischen Kletterwelt, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt und mit zahlreichen Brücken, Rutschen und Hindernissen aufwartet. Ein Höhepunkt für alle Fans rasanter Abfahrten ist der grösste Indoor Donut Glider Europas im Kiddy Dome: die aufblasbaren Donuts flitzen eine 60 Meter lange Strecke hinunter. Das ist noch nicht alles in der Erlebniswelt: Bällebad, Bumpercars, ein Cage-Soccerfield, eine Kartbahn und vieles mehr stehen für die Gäste bereit. Für die ganz Kleinen bis zwei Jahre gibt es einen abgetrennten Spielbereich mit Rutschen, Bällebad, Klettergerüst und vielen altersgemässen Spielgelegenheiten.

Trampolinspringen im Jumping Dome

Im Jumping Dome lockt ausgelassenes Hüpfvergnügen. Auf den Trampolins im FreeJump\u0002Bereich können Klein und Gross um die Wette hüpfen und sich austoben, in den Dodgeball- und Basketballfeldern werden spannende Spiele ausgetragen, und vom Jump Tower springenWagemutige aus drei Metern Höhe in die weiche Schnitzelgrube. Im Ninja Parcour geht es darum, zahlreiche Hindernisse zu überwinden, ohne den Boden zu berühren. Einmalig ist das Augmented Reality Trampolin – Videospiel und Trampolin verbinden sich zu einem einzigartigen Supermario-Spiel.

Loungebereich für die Eltern im Kiddy Dome

Während die Kinder ihren Spass haben, entspannen sich die Eltern in der gemütlichen Lounge. Der akustisch abgetrennte Restaurant- und Gastronomiebereich verteilt sich über drei Stockwerke und über grosse Glasscheiben kann das Treiben des Nachwuchses in der Spiel- und Trampolinhalle perfekt beobachtet werden. Bei entspannter Musik werden Kaffee und Getränke sowie hausgemachte Pizza, Pasta, Burger und Schweizer Spezialitäten serviert.

Kindergeburtstag im Kiddy Dome

Eine Geburtstagsfeier im Kiddy Dome ist ein unvergessliches Erlebnis: im hübsch dekorierten separaten Bereich darf der eigene Kuchen verzehrt werden und für das Geburtstagskind gibt es eine tolle Überraschung.

Weitere Infos unter: www.kiddydome.ch





