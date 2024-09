Publireportage Die Darts-Elite vom 27. bis 29. September 2024 erstmals in der Schweiz

Erstmals in der Geschichte der PDC Europe heisst es: «Switzerland, are you ready?» Vom 27. bis 29. September 2024 treffen die grossen Darts-Stars an der PDC Swiss Darts Trophy in Basel aufeinander und verwandeln die St. Jakobshalle in die grösste Festhütte der Schweiz.