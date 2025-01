Ein Hoch auf die Freiwilligenarbeit! An der Biathlon-WM vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide wird die Freiwilligenarbeit gefeiert. Der 1. Swiss Volunteers Day am 20. Februar 2025 soll ein Dankeschön sein und zum unvergesslichen WM-Erlebnis werden.

Volunteers – oder eben Voluntari – sind das Herz und das Rückgrat ganz vieler Sportevents, längst nicht nur der Biathlon-WM 2025 im Februar in Lenzerheide. Swiss Volunteers und das Biathlon-WM-OK möchten den freiwilligen Helferinnen und Helfern der Schweizer Sportevents, ja der Schweizer Gesellschaft insgesamt, Danke sagen – mit einer Einladung an den 1. Swiss Volunteers Day im Rahmen der Biathlon-WM Lenzerheide 2025.

Der Swiss Volunteers Day ist mehr als ein Dankeschön. «Er ist ein Zeichen der Wertschätzung für unermüdlichen Einsatz und ein Beitrag, die Freiwilligenarbeit zu stärken und zu fördern», sagt Jürg Capol, CEO der Biathlon-WM 2025. «Ohne Volunteers wären viele Events, Projekte und Initiativen nicht möglich.»

Der 1. Swiss Volunteers Day findet am 20. Februar in der Roland Arena in Lantsch/Lenz statt, dem Schauplatz der ersten Biathlon-WM in der Schweiz überhaupt.

Was den Volunteers geboten wird: Gratis-Ticket (ÖV ab Chur inkl.) für das Rennen des Tages (Single-Mixed-Staffel)

Volunteers-Parade im WM-Stadion

Plattform für den Austausch mit Volunteers aus der ganzen Schweiz, um den Voluntari-Spirit gemeinsam zu zelebrieren

Lunch-Paket und Getränke-Voucher für die Volunteers-Bar im Sunrise Fan Chalet, wo auch die abschliessende Volunteers-Party steigt

Fan-Set und geführte WM-Tour

Angebot koordinierter Bus-Anreisen

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.