Die Auto Zürich tritt in 2024 mit dem bislang grössten Markenportfolio an

Ein Blick auf die weltweite Landschaft der Automobilmessen zeigt derzeit ein heterogenes Bild: In China erfreuen sich diese Formate nach wie vor grosser Beliebtheit, und aus den USA melden die dort führenden Veranstalter in Detroit, Los Angeles und New York eine gewisse Belebung des Interesses. Schwieriger scheint die Lage in Europa zu sein. Die GIMS hat sich endgültig verabschiedet und Paris ist mit etwas mehr als 20 Marken eine deutlich geschrumpfte Bühne, auf der sich vorzugsweise heimische Hersteller in Szene setzen.

Die Vorzeichen für die 37. Auto Zürich, die vom 7. bis 10. November in der Messe Zürich stattfindet, sind also nach wie vor herausfordernd. Aber es scheint fast so, als ob an der Limmat inzwischen in einer ganz eigenen Liga gespielt wird: Zum dritten Mal in Folge verzeichnet die Auto Zürich einen Buchungsrekord. Mit knapp 70 Marken bieten die Standflächen in den Hallen 1 bis 7 deutlich mehr Vielfalt als zuletzt selbst internationale Formate. Damit können Besucherinnen und Besucher das derzeit wohl vielfältigste Angebot an aktuellen Alltags- und Traummarken live erleben.

Apropos Traummarken: Das Angebot der etablierten Auto Zürich CLASSIC wird massiv erweitert: In der Halle 6 der Messe Zürich werden künftig auch exquisite Kleinserien aus den automobilen Topsegmenten zu sehen sein. Dieses neu arrangierte Zusammenspiel von Spitzenprodukten der Gegenwart und der Vergangenheit steht für eine ganz besondere Mischung automobiler Faszination und trägt künftig den Namen Auto Zürich MANUFAKTUR & CLASSIC.

Ebenfalls im Aufwind befindet sich das jüngste Modul im Portfolio der Auto Zürich, die «EV EXPERIENCE». Das markenübergreifende Beratungs- und Probefahrtzentrum für Elektrofahrzeuge geht in die vierte Runde. Besucherinnen und Besucher können aus dem bisher grössten Portfolio von 30 batteriebetriebenen Fahrzeugen auswählen und diese ab sofort online für Probefahrten buchen. Darüber hinaus wird es ein gemeinsam mit Avia Volt geschaffenes Beratungsmodul zu Technologie- und Infrastrukturthemen geben. Die «EV EXPERIENCE» versteht sich als Plattform für einen einfachen und umfassenden Zugang zum Thema Elektromobilität.

Tickets und Probefahrten sind ab sofort über die neue Auto Zürich Website online buchbar unter (www.autozuerich.ch)

