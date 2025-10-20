Ob beim Run for Fun, beim Volkslauf, bei den Eliterennen oder in einer Familienkategorie: Am Zürcher Silvesterlauf geht es nicht nur um die sportlichen Bestleistungen, sondern immer auch um den Spass und die Stimmung.

Mit dem Zürcher Silvesterlauf wird Zürich am 14. Dezember 2025 zum 49. Mal Schauplatz eines besonderen Spektakels: Einmal mehr kommen Tausende Läufer:innen aller Altersgruppen und Fitness-Niveaus zusammen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Ob Hobbyläufer, Kinder, Jugendliche, Profis, im Duo oder einzeln – alle finden hier ihre ideale Strecke, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen.

Vom Kostümlauf bis zum Elite-Rennen

Ein besonderes Highlight wird auch dieses Jahr der Run for Fun sein: Die Teilnehmer:innen starten verkleidet und meist in Gruppen. Von der Samichlausgruppe über ein Märli-Tram bis hin zum Superhelden war schon alles dabei. Man darf gespannt sein, welche kreativen Kostümen die diesjährigen Teilnehmer bereithalten. Das kreativste Kostüm wird auch dieses Jahr von einer Jury bewertet und mit einem Preis ausgezeichnet.

Für Lauf-Fans spannend ist auch stets das Elite-Rennen, wo sich Profi-Läufer:innen einen Ausscheidungskampf liefern. Das Elite-Rennen wird im Livestream übertragen und kann damit vor Ort oder von zuhause aus mitverfolgt werden.

Ein weiterer Hotspot– der Silvesterlauf-Märt

Neu befindet sich ab diesem Jahr eine weitere Expo auf dem Schifflände Platz der Silvesterlauf-Märt. Die Aussteller runden das Silvesterlauf-Dörfli mit ihren Angeboten ab. Lasse dich von den neusten Produkten verschiedener Sportmarken begeistern und nutze die Chance, bei spannenden Wettbewerben und Challenges mitzumachen. Der Silvesterlauf-Märt sorgt für noch mehr Action und unvergessliche Momente beim Zürcher Silvesterlauf 2025.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.