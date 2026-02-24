Der bZ4X als Elektro-SUV für Alltag und Abenteuer

Elektrisch fahren soll leicht sein – ob im Alltag oder am Wochenende in den Bergen. Genau dafür legt Toyota beim neuen bZ4X nach: mehr Reichweite, mehr Planbarkeit beim Laden und ein 4x4, der perfekt zur Schweiz passt. Ein vollelektrischer SUV für Familien und Aktive.

Reichweite ist das Thema, über das beim Elektroauto oft zuerst gesprochen wird – und oft auch das, was am meisten nervt. Denn Reichweitenangst ist selten rational, aber ziemlich real: Was, wenn die Ladesäule besetzt ist? Was, wenn die Batterie genau dann leer wird, wenn man noch schnell über den Hügel muss? Der neue Toyota bZ4X setzt genau dort an. Für 2026 wurde der vollelektrisch SUV spürbar überarbeitet – damit aus Zweifel wieder Lust wird: loszufahren und zu erleben.

Familienmodus – Raum, Ruhe, Alltag

Wer das alles mit Kindern, Sporttaschen und Wochenendplänen unter einen Hut bringen will, braucht keinen Showcar, sondern einen Alleskönner mit Platz und Gelassenheit. Der bZ4X bringt dafür ein starkes Raumangebot mit – und einen Kofferraum, der ferientauglich bleibt (rund 452 Liter). Genau das ist der Unterschied im Alltag: Wenn hinten die Kindersitze stehen und der Kofferraum voll ist, möchte man nicht diskutieren, sondern einfach starten.

Noch mehr Raum bietet der bZ4X Touring (ab Mai erhältlich): Mit 669 Litern Kofferraumvolumen spielt er seine Stärken überall dort aus, wo Familie, Freizeit und Gepäck zusammenkommen. Ob Kinderwagen, Ski oder Feriengepäck – das Plus an Platz ist spürbar. Dazu kommen mehr Komfort durch verbesserte Geräuschdämmung und Fahrwerk sowie Assistenzsysteme, die sanft unterstützen, statt ständig zu nerven. Das Ergebnis fühlt sich nicht nach einem «Vernunftprojekt Elektromobilität» an, sondern nach: einsteigen, losfahren, erleben.

Keine Angst auf langen Strecken

Mehr Reichweite ist immer gut – aber entscheidend ist auch, wie entspannt sie sich nutzen lässt. Beim neuen bZ4X 2026 geht es deshalb nicht nur um Zahlen. Für die AWD-Version (4x4) mit grosser Batterie nennt Toyota bis zu 516 km WLTP (je nach Ausstattung/Räder). Es geht aber auch um Transparenz und Planbarkeit. Der Ladestand wird klar in Prozent angezeigt, die Ladeplanung ist ins Navi integriert und macht die nächste Etappe verständlich: Wo lohnt sich ein Stopp, wie viel Reserve bleibt? Wer diese Fragen nicht im Kopf jonglieren muss, fährt automatisch ruhiger. Das ist der Punkt: Reichweite soll nicht beschäftigen, sondern befreien.

Laden, das im Alltag wirklich funktioniert

In der Schweiz muss E-Mobilität bei Kälte funktionieren. Wenn es schneit, möchte niemand raten müssen, wie schnell die Batterie lädt. Der bZ4X kann den Akku vorkonditionieren, wenn eine Schnellladesäule im Navi als Ziel gesetzt ist – ein Detail, das im Alltag den Unterschied macht. So soll auch bei –10 °C der Ladehub von 10–80 % in 28 Minuten möglich sein – mit vorkonditioniertem Akku. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei bis zu 150 kW. Im Alltag auch wichtig: AC-Laden, je nach Version mit 11 kW, je nach Ausstattung bis 22 kW. So wird das Laden zur kurzen Pause, mehr nicht. Wer Kinder hat, weiss, dass das Gold wert ist.

Ein 4x4 für jede Situation

Die Schweiz zeigt sich selten nur geradeaus – und der Familienalltag schon gar nicht. Morgens Kita und Schule, mittags Einkauf, abends Training: dazwischen nasser Asphalt, Steigungen, Winterstrassen oder Passkurven, wenn das Wochenende ruft. Genau hier spielt der bZ4X mit seinem 4x4-Antrieb seine Stärke aus. Traktion und Stabilität sorgen für Sicherheit – beim Anfahren am Hang, auf feuchten Strassen oder auf dem Weg zum verschneiten Parkplatz am Skilift. Und weil der E-Antrieb seine Kraft direkt liefert, ist das jederzeit souverän und kontrolliert.

Kurzum: Der neue bZ4X bietet Platz für die Familie und Power für jedes Terrain (AWD-Topversion: 252 kW / 343 PS). Und das alles zu einem fairen Preis: Der Einstieg startet ab CHF 255.–/Monat (Leasing; Konditionen je nach Ausstattung und Laufzeit). Mehr erfahren

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.