Welche Neuwagen und Occasionen sind am meisten verfügbar? Welches Auto ist aktuell das Teuerste? Und welches ist das grösste Schnäppchen? Die Carmarket-Statistik gibt Aufschluss!

Wer auf dem Online-Marktplatz Carmarket nach einem Auto sucht, hat die Qual der Wahl: Rund 50’000 Modelle stehen aktuell* zur Verfügung, darunter knapp 24’000 Neuwagen und rund 18’000 Occasionen – dazu kommen Vorführwagen und Tageszulassungen. Doch welche Marken und Modelle sind besonders gut verfügbar, welche weniger? Das verdeutlicht ein Blick in die Statistik. Sie zeigt, dass sowohl bei den Neuwagen als auch bei den Occasionen Autos aus dem grossen Kanton auf den vorderen Plätzen zu finden sind: Dominiert bei den neuen Autos Mercedes-Benz mit vier Modellen und dem GLC auf Rang 1 (1044 verfügbare Einheiten), so finden sich in den Top Ten der Occasionen gleich fünf BMW-Modelle. Krösus bei den Gebrauchtwagen ist indes ein «alter Schwede»: Der Volvo XC60 führt die Tabelle mit 656 verfügbaren Fahrzeugen an. Insgesamt zeigt sich, dass sich die beiden Top-Ten-Listen bezüglich der Modelle recht deutlich unterscheiden.

Was die Antriebsarten angeht, so führen die Benziner mit einem Anteil von 39,2 Prozent immer noch deutlich, weit dahinter folgen Mild-Hybrid (15,9 Prozent), Elektro (13,5 Prozent), Diesel (13,1 Prozent) und Plug-in-Hybrid (8,4 Prozent).

Und was verraten die Verkaufspreise? Die Spannbreite ist sowohl bei Neuwagen als auch Occasionen extrem gross. So kostet der günstigste Neuwagen auf Carmarket – der Chevrolet Cruze – 6900 Franken, während das teuerste neue Auto – der Lamborghini Revuelto – mit 595’000 Franken zu Buche schlägt. Noch grösser sind die Unterschiede bei den Occasionen. Die Schnäppchen sind mit jeweils 999 Franken der Citroën C8 und der Dodge Kaliber. Das teuerste gebrauchte Auto ist unter den Liebhaberobjekten zu finden: Ein Porsche 959 würde seinen Besitzer aktuell für sagenhafte 2,1 Millionen Franken wechseln.

MEISTVERFÜGBARE OCCASIONEN

Volvo XC60 BMW X3 BMW 1er BMW 3er VW Tiguan BMW X5 BMW X1 MINI Mini VW Golf Mercedes-Benz A-Klasse

MEISTVERFÜGBARE NEUWAGEN

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz A-Klasse Suzuki Swift Toyota Yaris Kia Sportage Volvo XC 60 Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz C-Klasse Volvo EX30 Toyota Yaris Cross

*Zahlen berücksichtigt bis Mitte September 2025

