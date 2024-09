In weniger als 100 Tagen füllt sich die Zürcher Innenstadt wieder mit Tausenden Läufer:innen in festlicher Stimmung. Der 48. Zürcher Silvesterlauf, der am 15. Dezember stattfindet, bleibt seinen Traditionen treu, überrascht aber auch mit neuen Elementen.

Der Zürcher Silvesterlauf ist fester Bestandteil des Zürcher Stadtlebens. Er verbindet sportliche Herausforderung mit einer ausgelassenen Volksfeststimmung. Vom Volkslauf über Kinder- und Jugendkategorien bis hin zu einem Elite-Lauf für die Profis – der Event bietet für jede Altersgruppe und jedes Niveau die passende Herausforderung.



Neuer Standort für das Silvesterlauf-Dörfli

In den vergangenen Jahren wurde das stets gut frequentierte Silvesterlauf-Dörfli auf dem Stadthausareal beim Bürkliplatz aufgebaut. Aufgrund von Bauarbeiten wird es dieses Jahr auf der anderen Seite der Limmat, am Utoquai und Limmatquai, errichtet. Auch dort wird es das beliebte Angebot mit Essensständen, wärmenden Feuerstellen und zahlreichen Attraktionen geben.

Eine weitere Neuerung betreffen die Gratis-Starts für Schulklassen: Der TV Unterstrass übernimmt neu die Teilnahmegebühr für alle Schulklassen. Diesen Winter dürften daher noch mehr Kinder die Möglichkeit nutzen, den Lauf als Klasse zu erleben.

Ausserdem hat der Zürcher Silvesterlauf einen weiteren Charty-Partner: In der diesjährigen Ausgabe wird Geld für das Zürcher Kinderspital gesammelt. Das «Kispi» setzt die Spendeneinnahmen für die Finanzierung der Spitalclowns ein, die im Klinikalltag für Lachen und Ablenkung sorgen.



Kreative Kostüme und Elite-Lauf im Fokus

Neben dem traditionellen 8,5 Kilometer langen Volkslauf werden auch wieder der Pink Ribbon Charity Run sowie die Kategorien FAMIGROS RUN & WIN und Elki angeboten. Beim Run for Fun können sich die Läufer:innen in fantasievollen Kostümen präsentieren, was dem Event einen besonderen farbenfrohen Akzent verleiht. Gespannt dürfen die Fans der Laufszene ausserdem auf den Elite-Lauf am Sonntagnachmittag sein, der erneut im Livestream verfolgt werden kann.

Bis am 29. September melden sich Frühentschlossene noch zu einem günstigeren Tarif an. Kund:innen von ewz und Groupe Mutuel profitieren von zusätzlichen Rabatten.



