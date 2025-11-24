Mit ihrer emotionalen, warmen Kraftstimme hat sie bei «The Voice of Germany» die Jury von den Stühlen gerissen. Shirin David schwärmt: «Du bist ein vollkommener Star!» Nächstes Jahr steht Denia Weber im Musical «Keep Cool» auf Schweizer Bühnen.

Ab 8. Oktober 2026 ist Denia Weber beim Musical «Keep Cool» live on stage.

Denia Weber Denia Weber, 23, stammt aus Zug und zählt zu den spannendsten Newcomerinnen der Schweizer Pop- und Musicalszene. Sie studiert Musical in Zürich und hat bei «The Voice of Germany» ihr Talent bewiesen. 2023 brillierte sie als Madame Rachin im Musical «Les Choristes». Im Musical «Keep Cool» ist sie ab 8. Oktober 2026 in der Rolle der «Giorgia» auf Schweizer Bühnen zu sehen. Denia Weber, 23, stammt aus Zug und zählt zu den spannendsten Newcomerinnen der Schweizer Pop- und Musicalszene. Sie studiert Musical in Zürich und hat bei «The Voice of Germany» ihr Talent bewiesen. 2023 brillierte sie als Madame Rachin im Musical «Les Choristes». Im Musical «Keep Cool» ist sie ab 8. Oktober 2026 in der Rolle der «Giorgia» auf Schweizer Bühnen zu sehen.

Denia, was ist Deine wichtigste Erfahrung bei «The Voice of Germany»?

Die Erkenntnis, dass man sich selbst auch bei einer so grossen Sache treu bleiben soll.

Was hat Dich überrascht?

Dass vieles hinter der Kamera gar nicht so viel anders ist als davor. Ich habe erfahren, dass die meisten Promis, die ich kennenlernen durfte, hinter der Kamera genauso sozial und liebenswürdig sind wie am Bildschirm.

Wie ist Shirin David als Coach?

Ein Kindheitstraum ist wahr geworden. Als sie noch eine YouTuberin war, war ich ein riesiger Fan von ihr und habe alle ihre Videos angeschaut.

Das Wichtigste, das sie Dich gelehrt hat?

Niemals den Selbstwert zu verlieren. Sie ist eine starke Persönlichkeit, auch hinter der Bühne – wie eine grosse Schwester.

Wie hat dieser Auftritt Dein Leben verändert?

Sehr. Leute sprechen mich auf der Strasse an, machen mir Komplimente. Es ist schön, wenn man für etwas anerkannt wird, das man seit der Kindheit liebt. Andererseits bekomme ich viele Anfragen für Engagements – sogar für eine Benefizveranstaltung im KKL Luzern!

Denia Weber begeistert bei «The Voice of Germany» die Jury und das internationale TV-Publikum. Copyright: Joyn/Claudius Pflug

Nächstes Jahr wirst Du im Musical «Keep Cool» zu sehen sein – mit Bastian Baker, Viola Tami und Rob Spence. Freust Du Dich darauf?

Ja, riesig! Als ich beim Casting den Raum betrat, probten Viola und Bastian gerade eine Szene. Ich dachte zuerst: «Bin ich hier richtig?» Dann habe ich erfahren, dass ich mit ihnen auf der Bühne stehen werde – ein verrückter Moment.

Welche Rolle hast Du – und passt sie zu Deinem Charakter?

Ich spiele die Georgia – eine manchmal etwas tollpatschige, verträumte junge Frau. Wir haben schon gewisse Ähnlichkeiten… (lacht)

Wie bereitest Du Dich vor?

Die grösste Herausforderung ist, mich und Georgia voneinander zu trennen und herauszufinden, wer Georgia wirklich ist – und das dann auf der Bühne zu zeigen.

Du hattest einmal eine Herzoperation – wie bist Du mit dieser Challenge umgegangen?

Das war mental sehr hart. Ich hatte gerade mit dem Studium zur Musical-Darstellerin angefangen und dachte, ich komme meinem Lebenstraum endlich einen Schritt näher. Dann bekam ich Herzrhythmusstörungen, die brutal schlimm wurden. Innerhalb von zwei Wochen musste ich zwei Eingriffe machen. Ich hatte das Gefühl, meinen Traum aufgeben zu müssen und fragte mich, ob mein Herz das aushält. Die Liebe zur Musik gab mir den Mut, weiterzumachen. Jetzt geht es mir wieder gut.

« Keep Cool» ist für Dich auch ein Lebensmotto?

Ja, absolut. Es ist so lustig, wie oft ich im Alltag immer wieder sage: «Einfach cool bleiben!» Dann merke ich, wie nah mir das Musical ist.

Weitere Infos zu «Keep Cool»: www.keepcool-musical.ch

Tourdaten Zürich, Theater 11: 8. Oktober 2026 bis 15. November 2026

Basel, Musical Theater: 20. November 2026 bis 6. Dezember 2026

Luzern, KKL: 18. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027 Zürich, Theater 11: 8. Oktober 2026 bis 15. November 2026

Basel, Musical Theater: 20. November 2026 bis 6. Dezember 2026

Luzern, KKL: 18. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027 Jetzt Tickets sichern

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.