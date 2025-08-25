Am Sonntag, 14. Dezember 2025 findet im Herzen von Zürich zum 49. Mal der Zürcher Silvesterlauf statt. Setz dir die Mütze auf, pack ein, zwei Weihnachtsguetzli als Energiekick in deinen Beutel und schnür deine Laufschuhe für den letzten Endspurt vor dem Jahreswechsel!

1/14 Foto: Mayk Wendt

Der Zürcher Silvesterlauf ist fester Bestandteil des Zürcher Stadtlebens und verbindet sportliche Herausforderungen mit einer ausgelassenen Volksfeststimmung. Vom traditionellen 8,5 km Volkslauf über verschiedene Familien-, Duo- und Kinderkategorien bis hin zum Elite-Lauf für die Profis der Laufszene – der Event bietet für jede Altersgruppe und jedes Leistungsniveau die passende Herausforderung.

Für verkleidungsfreudige Läufer:innen, bei denen der Spass im Vordergrund steht, ist der «Run for Fun» die perfekte Kategorie: Rennende Bananen oder ganze Lebkuchenhäuser, blinkende Stirnbänder und Samichläuse mit Rennschuhen - der Fantasie der Teilnehmer:innen sind keine Grenzen gesetzt. Die kreativsten Kostüme werden zudem mit attraktiven Preisen belohnt.

Hingegen läuft man beim «Pink Ribbon Charity Run» für einen guten Zweck und spendet mit der Teilnahmegebühr einen Teil an «Pink Ribbon», um die Brustkrebsforschung zu unterstützen.

Auch wer es lieber gemütlich angehen lässt, kommt beim Zürcher Laufhighlight auf seine Kosten: Einfach die Winterjacke überwerfen und die Liebsten am Streckenrand anfeuern. Vor und nach dem Lauf lädt das Silvesterlauf-Dörfli am Limmatquai dazu ein, die weihnachtliche Stimmung zu geniessen und sich an den vielfältigen Food-Ständen kulinarisch verwöhnen zu lassen. Zahlreiche Attraktionen, Spiele und Wettbewerbe an den Partnerständen sorgen für Unterhaltung, und in der stimmungsvollen Weihnachtslounge mit wärmenden Feuerschalen und gemütlichen Sitzgelegenheiten lässt es sich wunderbar verweilen.

Ob du nun für Bestzeiten kämpfst oder einfach die besondere Stimmung geniessen möchtest - beim Zürcher Silvesterlauf ist jede:r willkommen. Also: Laufschuhe an oder Glühweinbecher in die Hand – sei dabei, wenn Zürich zum 49. Mal in Bewegung kommt!

Bis zum 2. September 2025 können sich Frühentschlossene noch zu einem günstigeren Tarif anmelden. Kund:innen von ewz und Groupe Mutuel profitieren von zusätzlichen Rabatten. Zur Anmeldung

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.